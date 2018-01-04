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Korkutan yangın mahalleliyi sokağa döktü

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Korkutan yangın mahalleliyi sokağa döktü

04 Ocak 2018 22:24

Yangın, Süleymanpaşa Muratlı Caddesi Ahmetbey Bayırı üzerindeki bir binada meydana geldi. Mahalle sakinleri dumanlar yükselen binanın alevlere kapıldığını görünce durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile polis geldi. İtfaiye yangına müdahale ederken polis ekipleri de çevrede güvenlik tedbiri aldı. Her ihtimale karşı sağlık ekipleri de hazır bulundu. Binanın çökme riskine karşı da olay yerine AKUT Tekirdağ ekiplerini sevk etti. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın kontrol altına alınırken bina kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

Serdar Şahin
 

 

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