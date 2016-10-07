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Korkuteli MHP ilçe yönetimi fesih edildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Korkuteli İlçe Başkanı Süleyman Yıldız ve yönetim kurulu genel merkez tarafından görevden alındı.

Korkuteli MHP ilçe yönetimi fesih edildi

07 Ekim 2016 11:47

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin imzalı kararda, "Parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden Başkanlık Divanı tarafından tüzüğümüzün 34. maddesine göre Antalya ili Korkuteli ilçe teşkilatı yönetim kurulunun feshine karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Bu durumun beklenen bir gelişme olduğunu ancak zamanlamanın yanlış olduğunu kaydeden Süleyman Yıldız, “Bana bu güne kadar destek veren Belediye Başkanı Hasan Gökce’ye, partililerime, Belediye meclis üyelerime, çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Görevden alındık ama içimizdeki ülkücülüğümüzü kimse alamaz. Mücadelemizi bırakmıyoruz” dedi.

Adem Durmaz

Etiketler: görevden alındı, Korkuteli İlçe Başkanı Süleyman Yıldız, MHP, Milliyetçi Hareket Partisi


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