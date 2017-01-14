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Korkuteli’de FETÖ operasyonu: 7 işadamına gözaltı

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 7 işadamı gözaltına alındı.

Korkutelide FETÖ operasyonu: 7 işadamına gözaltı

14 Ocak 2017 18:52

Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından sabah saatlerinde gözaltına alınan 7 işadamı Antalya’ya götürüldü.

Korkuteli’de yürütülen FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonlar devam ediyor. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde Korkuteli ilçesi’nde 7 işadamını gözaltına aldı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen 7 işadamının ev ve iş yerlerinde yapılan aramada çeşitli belgelere el konuldu. Korkuteli ilçesinde FETÖ soruşturması kapsamında 15 Temmuz’dan bu yana 63 kişi hakkında işlem yapılırken, 15 kişi tutuklandı, 36 kişi görevinden ihraç edildi.

Adem Durmaz

Etiketler: 7 işadamına gözaltı, fetö operasyonu, Korkuteli


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