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Korsan gezi teknesi karaya oturdu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde korsan gemi konseptinde içinde 45 turist bulunan gezi teknesi kayalıklara çarptı. Teknede bulunan 45 yolcu ve mürettabatı Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.


21 Eylül 2016 10:25

Edinilen bilgiye göre, olay Marmaris Körfezi Fosforlu Mağara mevkiinde meydana geldi. Günübirlik mavi tur yapan 20 metrelik 'Poseidon' isimli gezi teknesi, İçmeler Limanı'ndan aldığı içinde yabancı turistlerin de bulunduğu 45 yolcu ile mavi tura çıktı. Tekne Fosforlu Mağara yakınlarında mola vermek için kayalıklara yaklaştığı sırada henüz belirlenemeyen sebeple kayalıklara doğru sürüklenmeye başladı. Teknenin arka bölümü kayalara çarparak parçalandı. Bu sırada yolcular büyük panik yaşadı. Tekne mürettebatı hemen Sahil Güvenlik ekiplerini arayarak yardım istedi. Kısa sürede bölgeye ulaşan Marmaris Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı bir bot, teknede bulunan 45 yolcu ve mürettebatı sağ olarak kurtardı. Sahil Güvenlik botuna alınan 45 yolcu İçmeler Limanı'na çıkartılırken kayalara oturan korsan gemisi bir balıkçı teknesine yedeklenerek limana götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Vural Efecik
 

Etiketler: korsan gezi teknesi


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