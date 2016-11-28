Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz günlerde, Seyhan ilçesi, Dağlıoğlu Mahallesi'nde bölücü terör örgütü lehine yapılan korsan gösteriye katıldığı ileri sürülen 7 çocuğu gözaltına aldı. Yaşları küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü'nde ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ancak soruşturmayı yürüten savcı, zanlıların tutuksuz yargılanmasına itiraz etti. Mahkeme itirazı kabul ederek zanlıların tutuklanmasına karar verdi. Bu kararın ardından zanlıların yeniden yakalanma kararı çıktı. Polisler 7 çocuğu evlerinde yakaladı. Adliyeye getirilen çocuklar işlemlerinin ardından cezaevine gönderilecek.

Fatih Keçe

ADANA