Diğer
Kategoriler

Korsan iş yerinde helyum gazı patladı: 5 yaralı

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde bulunan korsan bir balon dolum merkezinde helyum gazı nedeniyle meydana gelen patlamada, 5 kişi yaralandı.

Korsan iş yerinde helyum gazı patladı: 5 yaralı

09 Mart 2018 11:33
Korsan iş yerinde helyum gazı patladı: 5 yaralı - Tıkla İzle

Olay, merkez Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi 463’üncü sokakta bulunan bir imalathanede meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, burada korsan olarak helyum gazı ile balon dolumu yapıldığı sırada şiddetli bir patlama yaşandı. Patlamada, biri yoldan geçen vatandaş olmak üzere 5 kişi yaralanırken, iş yerinde büyük hasar oluştu. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ambulanslarla kaldırıldıkları çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan 1’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olayın ardından bölge polis tarafından güvenlik çemberine alınırken, olası bir ikinci patlamaya karşı önlemler alındı. Alınan önlemlerin ardından ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu. Bölgede AFAD ve UMKE ekipleri de hazır olarak bekletildi.

Emniyet Müdürü Aslan da incelemelerde bulundu 

İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Aslan, "Bu korsan bir iş yeri. Olay yeri inceleme ekipleri de inceliyorlar. Balonlara helyum gazı doldurulan bir korsan iş yeriymiş. İlk aldığımız bilgilere göre 4-5 yaralımız var. İnşallah hayati tehlikeleri olmayacak diye düşünüyoruz. Durum bundan ibaret. Yoksa başka bir konu değil. Şimdilik bir kişinin durumunun kötü olduğu şeklinde bir bilgi var ama diğerlerinin durumunun iyi olduğunu söyledi arkadaşlarımız. Yaralılar orada çalışanlar. Çevreden de yaralanan bir kişi var. Sokakta geçen bir vatandaşa bir parça isabet etmiş. Farklı bir konu değil tamamıyla bir iş kazası" dedi.  

Ejder Ediz Işık - Aydın Yorat - Murat Başal
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç