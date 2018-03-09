Korsan iş yerinde helyum gazı patladı: 5 yaralı

Olay, merkez Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi 463’üncü sokakta bulunan bir imalathanede meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, burada korsan olarak helyum gazı ile balon dolumu yapıldığı sırada şiddetli bir patlama yaşandı. Patlamada, biri yoldan geçen vatandaş olmak üzere 5 kişi yaralanırken, iş yerinde büyük hasar oluştu. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ambulanslarla kaldırıldıkları çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan 1’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın ardından bölge polis tarafından güvenlik çemberine alınırken, olası bir ikinci patlamaya karşı önlemler alındı. Alınan önlemlerin ardından ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu. Bölgede AFAD ve UMKE ekipleri de hazır olarak bekletildi.

Emniyet Müdürü Aslan da incelemelerde bulundu

İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Aslan, "Bu korsan bir iş yeri. Olay yeri inceleme ekipleri de inceliyorlar. Balonlara helyum gazı doldurulan bir korsan iş yeriymiş. İlk aldığımız bilgilere göre 4-5 yaralımız var. İnşallah hayati tehlikeleri olmayacak diye düşünüyoruz. Durum bundan ibaret. Yoksa başka bir konu değil. Şimdilik bir kişinin durumunun kötü olduğu şeklinde bir bilgi var ama diğerlerinin durumunun iyi olduğunu söyledi arkadaşlarımız. Yaralılar orada çalışanlar. Çevreden de yaralanan bir kişi var. Sokakta geçen bir vatandaşa bir parça isabet etmiş. Farklı bir konu değil tamamıyla bir iş kazası" dedi.

Ejder Ediz Işık - Aydın Yorat - Murat Başal

