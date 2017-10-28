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Korsika adası, Katalonya’nın bağımsızlığını tanıdı

Fransa’ya bağlı Korsika adası, Katalonya’nın bağımsızlığını tanıyarak destek verdi.

Korsika adası, Katalonyanın bağımsızlığını tanıdı

28 Ekim 2017 09:25

Fransa’ya bağlı olan ve bağımsızlık destekçisi Korsika adasının Meclis Başkanı Jean-Guy Talamoni “Yeni Katalonya Cumhuriyetini” sevinçle karşıladığını ifade etti.

Uluslararası Topluluk ve Fransa’nın kesinlikle tanımadığı Katalonya'nın bağımsızlığını tanıyan Talamoni “Bağımsızlık destekçileri ile çok derin ve eski dostluğumuz var. Fakat biz Katalonya’ya göre çok gerideyiz, ekonomik ve kurumsal olarak bağımsızlığa henüz hazır değiliz fakat birkaç yıl sonra ulaştığımızda bağımsızlığı Korsikalılar isterse masaya yatıracağız” dedi.

Öte yandan, Madrid Hükümetinin şiddetini kınayan Talamoni, bölücü terör örgütü faaliyetleri ile adını duyuran Korsika’nın bağımsızlığını demokratik yollardan başka bir yol ile alamayacağını söyledi. 

Özlem Kaplan

 

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