Koruculardan CHP'ye sert cevap

Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen Kocaeli'de düzenlenen Bingöl tanıtım günlerinde basın mensupları ile bir araya geldi. Sözen, birliktelikte CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın, “Eğer bu ülkede Kürt sorunu çözülecekse bunu koruculuk sistemiyle çözme şansınız yoktur. Biz CHP olarak koruculuk sisteminin kaldırılmasını yıllardır söylüyoruz” şeklindeki açıklamalarına cevap verdi.

“HDP ile yapacakları ittifaka alt yapı oluşturuyorlar, büyük bir rahatsızlık duyuyoruz”

CHP'nin tutumunun yaklaşan yerel seçimlerde HDP ile yapacakları ittifaka zemin hazırlamak için olduğunu belirten Sözen, “Yıldırım Kaya'nın ve daha öncede CHP'nin kendi seçim beyannamesine koyduğu üzere CHP'nin sık sık koruculuğun kaldırılması yönündeki korucu camiası olarak kınıyoruz. CHP'li Yıldırım Kaya'ya koruculuğun sizlere ne gibi bir zararı olduğu ve bölgedeki vatandaşlara ne gibi bir zararı olduğu sorusunu yöneltmek istiyorum. CHP son zamanlarda bu tur söylemleri yaparak özellikle yerel seçimde HDP ile yapacakları ittifak zemininin alt yapısını oluşturmaya çalışıyor. Fakat bunu korucu camiaları üzerinden yapmalarını kesinlikle kabul etmiyoruz. 3 binin üzerinde şehit vermiş bir camianın mensubu olarak bizi siyasetin malzemesi yapmalarından son derece büyük bir rahatsızlık duyuyoruz” dedi.

“Biz bölgede var oldukça onlar bölgede teröre zemin hazırlayamazlar”

Bölgede koruculuk sistemi var oldukça teröre zemin hazırlanmayacağını dile getiren Sözen, “Korucular Doğu ve Güneydoğu'nun şah damarıdır ve sigortasıdır. CHP kaldırılması ya da kalması yönünde bir irade ortaya koyamaz, böyle bir yetkisi de yoktur. Koruculuk sistemi devam edecektir. CHP burada HDP'nin değirmenine su taşımaktadır. Sık sık koruculuk kaldırılması demeleri de dediğim gibi HDP ile yapacakları ortaklığın zeminini oluşturmaktadır. Biz bölgede var oldukça onlar bölgede teröre zemin hazırlayamazlar ve bunun büyük bir rahatsızlığı içerisindeler” diye konuştu.

“PKK ne zaman bitecek olsa, sözlerinin başı koruculuk kaldırılsın”

PKK'nın ağır darbeler aldığı ve bitme aşamasına geldiği zamanlarda yapılan açıklamalarda genellikle koruculuğun kaldırılması gerektiğinin söylendiğine dikkat çeken Sözen, “Korucular var olduğu için HDP orada siyasi zemin bulamıyor. PKK orada yeterince saha hakimiyetini sağlayamayacak ki bundan rahatsızlık duymuş olmaları lazım. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Ne zaman PKK bitme aşamasına gelirse muhakkak birileri çıkıp, ilk söyledikleri sözlerin başına koruculuk kaldırılsın. Koruculuk Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurmuş olduğu bir sistemdir. Hükumetimiz devletimiz ihtiyaç duyduğu sürece biz var olacağız. CHP'nin kesinlikle koruculuk sistemini kaldırmak gibi bir yetkisi yoktur” şeklinde konuştu.

Kübra Topçuoğlu - Murat Kanber