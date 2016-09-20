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Korukır Samsunspor’a veda etti

Samsunspor’dan istifa eden Teknik Direktör Engin Korukır, istifasını açıklarken başkanın yüzüne bakamadığını söyledi.

Korukır Samsunspora veda etti

20 Eylül 2016 12:01

Transfer yasağı ve puan silme cezalarının ardından kadrosundaki birçok önemli futbolcusunu kaybeden Samsunspor’da Teknik Direktör Korukır da kulübe veda etti. Korukır yönetiminde bu sezon 4 maçta gol atamayan ve galibiyet yüzü göremeyen Samsunspor’da basın toplantısı düzenlendi. Kulüp binasında yapılan basın toplantısına Başkan Erkurt Tutu, yönetim kurulu, Sportif Direktör Coşkun Zeren, Teknik Direktör Engin Korukır ve teknik heyet katıldı.

Tutu: “Hocamız istifanın en doğru karar olduğunu söyledi”
İstifa kararını kendisinin istemediğini vurgulayan kırmızı-beyazlı takımın başkanı Erkurt Tutu, “Ayrılıklar zor oluyor. Yöneticilik hayatımda en üzüntü duyduğum günler her zaman kulübümüzde görev yapan arkadaşların ayrılmasıdır. Geçen sene hocamızla oturup konuştuğumuz ilk günden bu güne kadar kedisiyle çalışmaktan çok mutluyum. Bu sene başında konuştuğumuzda ‘Kulübün şartları ne olursa olsun Samsunspor’a, şehre, sporculara ve taraftarlara güveniyorum. Bu işi hep birlikte el ele başaracağız. Hiçbir şekilde kötü günler yaşamayacağız başkanım’ diyerek yolumuza devam ettik. Ama ne yazık ki futbolda sportif anlamda yaşanan başarısızlıklar benim kesinlikle kabul etmememe rağmen bu tür hoca değişikliklerine gitmek gerekiyor. Ben hep istikrardan yanayım. İstikrarın olmadığı yerde başarının olmayacağını defalarca söyledim. Hocama da bunu ilettim. Ama kendisi artık bırakmasının kulübümüz, bizler ve kendisi açısından en doğru karar olduğunu beyan etti. Bugüne kadar kulübümüze kazandırdığı her şey için kendisine teşekkür ediyorum. İnşallah ileriki zamanlarda yolumuz bir daha kesişir ve birlikte çalışma ortamı buluruz. Aldığımız bu karar bize, hocamıza ve takımın alacağı sportif sonuçlara olumlu etkisi olur. Hocama ve ekibine bundan sonraki hayatında başarılar ve mutluluklar diliyorum” diye konuştu.

Korukır: “İstifamızı açıklarken başkanımızın suratına bile bakamadım”
Kararı açıkladığında başkanın yüzüne bakamadığını ifade eden Korukır, “Ayrılıklar hiçbir zaman kolay olmuyor. Burada beni en çok sevindiren, kelimelerle anlatılmayacak bir yönetim kuruluyla çalışmam. Bu kararı çok kolay vermedim. Öyle zor bir karar ki kolay kolay 4. haftada böyle büyük bir camiada bu kararı almam. Kararım takımın geleceğiyle ilgili endişeyle alınmış bir karar değildir. İstifamızı açıklarken başkanımızın suratına bile bakamadım. Çünkü o kadar değişik ifadeler oluyor ki başkanımızın ve yöneticilerimizin yüzüne baktığım zaman. Hiçbir zaman burada bana git demediler. Hep desteklerdiler, kal dediler. Türkiye’deki çok antrenör için bu çok Önemli bir vurgudur. Ben yıllardır bu işin içerisinde olan bir insanım. Samsunspor belki de benim son kulübüm de olmayacak ama biraz kendimi toparlamam için dinlenmem gerekecek. Çok namuslu ve kaliteli insanlarla birlikte çalıştım. Bize tepki gösteren taraftarlara da çok teşekkür ediyorum. Hiç kimseye kırgınlık ve dargınlığımız yok. Bu camia artık bizim camiamız oldu. Maddi olarak en ufak bir talebimiz de yok. Neyi hak ettiysen onu alırsın. Hak ettiğinin dışında ufak şeylerin ne peşinde oluruz ne de kovalarız. Samsunspor’da çalışmak bizim için en büyük ücrettir. Doğru olmayan insanlara bu takımda görev vermezler. Üzgün müyüm? Tabi ki üzgünüm. 2 puanımız var. 30 maç var. 90 da puan var. Bu 90 puanın hepsine Samsunspor taliptir. Samsunspor bu puanların hepsini de alır yarısını da alır ama azını almaz. Üzgünüm ama mutlu ayrılıyorum” şeklinde konuştu.
Samsunspor’da Antrenör Kenan Yelek’in takımı çalıştıracağı, yardımcılarının ise altyapıdan hocaların olacağı belirtildi.  

Erdi Demür 


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