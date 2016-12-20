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Koruma altındaki Göksu Deltası'nda yangın

Mersin’in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası’nda sazlık arazide yangın çıktı.


20 Aralık 2016 09:41

Edinilen bilgiye göre, Kamyoncular Kooperatifinin yaklaşık 3 kilometre alt kısmında gece henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığı yere gelen Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ve Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, arazi şartlarının uygun olmaması nedeniyle yangına müdahale edemedi. Jandarma ekipleri ise güvenlik önlemi aldı. 300’ün üzerinde kuş türü ve çok sayıda bitki türünün bulunduğu Göksu Deltası'ndaki yangında yaklaşık 50 dönüm sazlık arazi yandı. Bataklık içerisindeki yangının sabah saatlerinde kendiliğinden söndüğü belirtildi.
Yetkililer, sazlık alanda çıkıp rüzgarın da etkisiyle yayılan yangından etkilenen kuş türlerinin ve bitki örtüsünün tespiti için çalışmalara başladı.
Taşucu Eğitim ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı Başkanı Arslan Eyce de, çıkan yangın nedeniyle kuşların barınma ve yumurtlama alanlarının yok olduğunu belirtip, Göksu Deltası'nın korunması amacıyla gerek vatandaşların gerekse yetkililerin daha duyarlı olması gerektiğini belirtti. Eyce, 300’ün üzerinde kuş ve çok sayıda bitki türünün bulunduğu, turizm için de önemli olan koruma altındaki Göksu Deltası'nda yangın çıkmasının üzücü olduğunu kaydetti. Eyce, özellikle su kuşlarının aralık, ocak ve şubat aylarının yumurtlama döneminde olduğunu belirtti.

Murat Şengi 

 


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