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Koruma altındaki kızıl geyik, boynuzları için vuruldu

Denizli’nin Çivril ilçesi Akdağ Tokalı Kanyonda yaşayan ve koruma altında olan kızıl geyiklerin kaçak avcılar tarafından boynuzları için vurulup başlarının kesildiği ileri sürüldü.

Koruma altındaki kızıl geyik, boynuzları için vuruldu

20 Temmuz 2017 12:23

Edinilen bilgiye göre, Çivril ilçesinde hafta sonu piknik yapmak için Tokalı Kanyona giden vatandaşlar vurulmuş ve başı bulunmayan kızıl bir geyik buldu. Vatandaşların durumu ihbar etmesiyle ortaya çıkan olayda durum Milli Parklar Denizli Müdürlüğüne haber verildi. Kanyon girişinde bulunan yetişkin başı olmayan geyik dışında, kanyonun derinlerinde 3 tane daha başı kesilmiş geyik olduğu ileri sürüldü.

Koruma altında olan ve avlanıldığında 12 bin TL cezası olan kızıl geyiklerin kaçak avcılar tarafından vurulmuş olma ihtimali olduğunu belirten vatandaşlar çevrede mermi fişekleri bulunduğunu söyledi.

Konuyla ilgili Milli Parklar Denizli Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bazı dönemlerde Akdağ’da kızıl geyik avının turizm amaçlı yaptırıldığı, 2017 yılında geyik avı sezonunun açılmadığı, Akdağ’da yıllık 5 geyik avlanılmasına izin verildiği belirtildi.

Etiketler: Denizli, kızıl geyik


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