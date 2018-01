Korunmasız bilgisayar ekranları hırsızlığa davetiye çıkarıyor

Siz de restoran, kafe gibi yerlerde bilgisayarınızla çalışmaktan hoşlanıyor ya da buna mecbur kalıyorsanız, bilgileriniz her an çalınabilir. Sarf Market Kurucu Ortağı Okan Can, “Amerika’da yapılan araştırmaya göre veri kayıplarının yüzde 35’i insanların ekran gizliliğini koruyamamasından kaynaklanıyor. Bu veri kaybının ekonomik değeri ise 5 milyar 400 milyon dolar.* Veri ihlali sayısı, 2017 yılının ilk çeyreğinde, 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 39 arttı. İstenmeden yapılan ifşa, özellikle sağlık (yüzde 45) ve bankacılık (yüzde 31) sektörlerinde ön plana çıkıyor. **” derken ekranların üzerine çok kolay bir şekilde takılacak ekran filtreleri ile bilgilerin koruma altına alınabileceğini söyledi. Can, “Halka açık yerlerde ve hatta açık çalışma alanlarında ekran gizliliğini korumadan çalışmak, görsel hırsızlık ihtimalini arttırırken, veri ve iş kaybına yol açıyor. Bilgilerinizi korumanın yolu ise ekranınızı korumaktan geçiyor. Şifreler, kredi kartı bilgileri, şirket bilgileri, kişisel bilgiler... Korunmayan ekranlarda tüm bu veriler risk altındadır” şeklinde konuştu.

Ekran filtreleri hem bilgiyi hem gözleri koruyor

Okan Can aynı zamanda ekran filtrelerinin göz sağlığı için de iyi olduğuna dikkat çekerek, “Ekran filtreleri bir yandan dışarıdan bakan meraklı gözlere karşı bir bariyer oluştururken bir yandan da kullanıcının gözlerini yansıyan ışıktan korur. Bilgisayar başında uzun süre çalışmanın gözleri ne kadar yorduğunu herkes bilir. Ekran filtreleri çalışan memnuniyetini arttırdığı gibi uzun vadede sağlığa harcanan bütçenin de cebinizde kalmasına yol açar. Bu konuda pek çok doktor göz sağlığını korumanın bir yolu olarak ekran filtrelerini zaten öneriyor. Tek bir ekran filtresi ile hem bilgisayarınızın ekranını, hem gözleriniz, hem de bilgilerinizi koruyabilirsiniz” dedi.

Gizlilik filtreleri ekranınızdaki bilgileri koruyor

Gizlilik filtreleri ve gizlilik ekran koruyucuları, yanlardan bakıldığında özel bilgilerin görünmesini engelleyerek, halka açık alanlarda güvenli bir şekilde çalışabilmek için kullanabileceğiniz bir çözüm. Yapılan araştırma sonuçlarına göre, çalışanların üçte ikisi (%67)*** düzenli olarak, farkına varmadan gizli bilgiler de dahil olmak üzere, hassas verileri, işyeri dışında ifşa ediyor. Bir kafede etrafınızdakileri önemsemeden bilgisayarınızla çalışmanın bedeli çok ağır olabilir. Yan tarafta kahve içen kişi bilgilerinize çok rahat ulaşıp bunları deşifre edebilir. Bir yandan göz sağlığınız bir yandan da ekranınızdaki bilgilerin güvenliği için ekranlarınızı gizlilik filtresi ile koruyabilirsiniz.

* Symantec firması için Ponemon Institute tarafından yapılan çalışma, Veri ihlalinin Global Maliyeti – Mayıs 2013

** Küresel Risk Sigortacısı İhlal Yanıt Servisi Raporu - Temmuz 2017

*** Görsel Veri İhlali Risk Değerlendirmesi Çalışması, People Security Firması – Şubat 2011