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Korunmaya muhtaç çocuklar için koştular

QNET çalışanları bu yıl İstanbul Maratonu’nda korunmaya muhtaç çocuklar için projeler yürüten Koruncuk Vakfı için koştu.

Korunmaya muhtaç çocuklar için koştular

13 Kasım 2017 15:07

“Yaşanacak bir hayat konseptiyle’ tüm dünyada spora yatırım yapan, Manchester City futbol takımına ve uluslararası arenada bireysel başarılı sporculara sponsor olan QNET, bu yıl İstanbul Maratonu’nda korunmaya muhtaç çocuklar için projeler yürüten Koruncuk Vakfı için koştu. 12 Kasım’daki koşuya genç müzisyen Vedat Behar da katıldı.

QNET Pazarlama ve İletişim Müdürü Irmak Sütçü, “Geçmişinde profesyonel basketbol oynayan Vedat Behar da bizimle birlikte Korunmaya Muhtaç Çocuklar için katkı sağladı. QNET ekibi olarak tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de spor faaliyetlerine gönüllü olarak katılmayı kendimize ilke edindik. Sağlıklı yaşam ürünleri sunan bir marka olarak; her insanın yaşı kaç olursa olsun yaşamının sporla iç içe olmasını diliyoruz. Müzisyen ve eski bir sporcu olan Vedat Behar’ın da bizlerle birlikte olmasını özellikle gençlerde sporun önemi konusunda farkındalık oluşturmak adına önemli buluyorum” dedi.
 

Etiketler: İstanbul Maratonu, Koruncuk Vakfı, QNET

 

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