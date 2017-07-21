Kos Adası’nda depremin faturası ağır

Biri Türk iki kişinin ölümüne ve 5’i ağır 80 kişinin yaralanmasına yol açan depremin ardından Kos Adası’nda depremi yaşayan Türk vatandaşlar Türkiye’den gönderilen gemiyle adadan tahliye edilmeye başlandı. İçinde 205 kişi bulunan feribot Bodrum Marinası’na demirleyecek.

Bu arada, Kos adasında deprem sonucu Kos Marina’sı ve iskelesinden geçen fay hattı derin çatlaklar oluşturdu. İskele kullanılamaz duruma gelirken, Kos adasına yapılan feribot seferleri de durduruldu. Kos adasında yaşayan herkesin geceyi parklarda veya meydanlarda geçirdiği gece, yaklaşık 400 turistin konakladığı Continental Oteli’nin de duvarların çatladığı ve büyük hasar oluşan otelin tahliye edildiği ortaya çıktı. Deprem sırasında Kos merkezindeki bir çok işyerinde de büyük hasarlar oluştu.