Kos Adası’nda yaralanan 2 Türk Bodrum’a getirildi

Yunanistan’ın Kos Adası’na giden S.B. (73) ile yeğeni A.N.K. (23) 2 gün önce adada kaldıkları otelin merdiveninden düşerek yaralandı. Durumu haber alan yaralıların yakınları Kos Adasından S.B. ve A.N.K.nın getirilmeleri için Bodrum Deniz Kurtarma Derneğinden yardım istedi. Kos Adası’nda bulunan hastane yetkililerin hava ya da deniz ambulansı ile sevk olabileceği şeklinde müsaade verilebileceğini belirtmeleri üzerine Bodrum’da hazırlık başladı. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ve Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Komuta Merkezi ile irtibata geçen Bodrum Deniz Kurtarma Derneği ekipleri gerekli izinler alındıktan sonra deniz ambulansı ile akşam saatlerinde Kos Adası’na gitti.

Kos Limanında yetkililer tarafından karşılanan Bodrum Deniz Kurtarma Derneği Deniz Ambulansı ekipleri, gerekli giriş-çıkış işlemlerini tamamlanmasına yakın bir sürede Kos’taki hastane ile irtibata geçildi. Ağır kırıklar ve travmaları bulunan Türk yaralılar kara ambulansı ile Kos Limanına getirildi. Yetkililerin ve sağlık görevlilerinin nezaretinde Deniz Ambulansına alınan yaralılar işlemlerin tamamlanmasının ardından saat 22.00 sularında Kos limanından ayrıldı.

Deniz ambulansı Türk karasularına girdiği anda TCSG 703 Umut isimli Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemisi tarafından refakate alınarak Bodrum limanına getirildi. Bodrum Milta Marina’ya yanaşan deniz ambulansındaki ağır yaralılar burada hazır bekleyen ambulanslarla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Eren Ayhan