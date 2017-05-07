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Koşamayanlar için koştular

Omurilik felçlilerinin tedavilerine katkı sağlamak amacıyla, tüm dünya ile aynı anda başlayan Wings For Life World Run koşusu Kültürpark Fuar İzmir Lozan Kapısı’ndan start aldı.

Koşamayanlar için koştular

07 Mayıs 2017 19:31
Koşamayanlar için koştular - Tıkla İzle

Wings For Life World Run koşusu dünya ile aynı anda saat 14.00’da start aldı. Kültürpark Fuar İzmir’in Lozan Kapısı’ndaki startla başlayan yarış renkli anlara sahne oldu. Yarışa katılan 36 omurilik felçlisi tekerlekli sandalyeli sporcu da oluşturulan ekipler tarafından itilerek yarışa dahil oldu. Yarışa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, oyuncu Ayşe Tolga ve Müjde Uzman’ın yanı sıra birçok ünlü isim katıldı. Lozan Kapısı’ndan çıkış yaparak Şair Eşref Bulvarı, Atatürk ve Liman Caddesinden geçip Altınyol’a çıktıktan sonra Karşıyaka sahili boyunca, Cemal Gürsoy Caddesi, Hasan Ali Yücel Bulvarı’nı geçecek koşucular için Foça’ya kadar parkur çizildi. Starttan tam yarım saat sonra dünya ile aynı anda iki yakalama aracı da hareket etti. İzmir’de 6 bini aşkın sporcunun kayıt yaptırdığı ve 24 farklı ülkede aynı anda başlayacak olan Wings for Life World Run’dan elde edilen gelirin yüzde 100’ü ve koşucuların yaptığı bağışlar doğrudan Wings For Life Vakfı’na aktarılarak omurilik zedelenmelerinin tedavi araştırmalarında kullanılıyor. Katılım bedeli 80 TL olarak belirlenirken, isteyenler yarışa katılmadan da bağış yapabiliyor.

Ceren Atmaca - Sinan Yeniçeri 


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