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Köse Kaymakamı Yazıcı, Hani’ye hem kaymakam hem kayyum olarak atandı

Gümüşhane’nin Köse ilçesinde 2 yıldır Kaymakam olarak görev yapan Şaban Arda Yazıcı, Diyarbakır’ın Hani ilçesine kaymakam ve ilçe belediyesine kayyum olarak atandı.

Köse Kaymakamı Yazıcı, Haniye hem kaymakam hem kayyum olarak atandı

06 Ekim 2016 08:25

Bugün ilçeden ayrılarak yeni görev yerine gidecek olan Yazıcı, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Görevde bulunduğum süre zarfında her daim desteğini gördüğüm, yanımda hissettiğim vatansever, misafirperver, onurlu ve kadirşinas siz Köseli hemşehrilerime en kalbi duygularımla sevgi ve saygılarımı ifade ederken; Vedalaşamadan ayrılmak zorunda kaldığım tüm değerli dostlarıma, hemşehrilerime ve mesai arkadaşlarıma yardımlarından ve desteklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum” dedi.
Yazıcı, devletin kaymakamı olarak çalışmaktan ve hizmet etmekten büyür gurur ve şeref duyduğunu belirterek, “Sizleri Allah'a emanet ediyor, kapımızın her şartta ve koşulda daima açık olduğu temennisiyle esenlikler diliyorum. Kalın sağlıcakla” sözleriyle açıklamasını sonlandırdı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen PKK/KCK terör örgütü soruşturması kapsamında 2 Eylül günü gözaltına alınıp 30 Eylül günü 'Terör örgütü üyeliği' suçundan tutuklanan Hani'nin DBP'li ilçe Belediye Başkanı Abdurrahman Zorlu görevden alınmıştı. 

Recep Ergin

Etiketler: gümüşhane


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