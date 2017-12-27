Köseköy Kavşağı çalışmaları sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım alanındaki önemli projelerinden biri olan Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesi’ndeki kavşağın yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Tamamlandığında İstanbul-Ankara ve Ankara-İstanbul yönü trafiğini transit hale getirecek olan battı çıktı şeklindeki kavşakta, kuzey güney yönlü dönüşler de köprü üzerinden sağlanacak.

Çalışmaları süren projede araç trafiğinin yan yola alınmasıyla D-100 ana güzergahı İstanbul yönünde çalışmalar gerçekleştiriliyor. Çalışma alanında zemin uygulamaları yapılırken kazı işleri de yürütülüyor. Proje kapsamında Kule Deresi U kanal uygulamaları da devam ediyor.

Proje kapsamında 110 metre kapalı tünel, 500 metre açık kısım yapılacak. Proje anayolu bin 300 metre olarak gerçekleştirilecek. Projede 2 bin 600 metre de kuzey güney yan yolları yapılacak. 1 adet de yaya köprüsünün inşa edileceği projede dere ıslahı ve altyapı uygulamaları da gerçekleştirilecek. Kavşak çalışmasında 35 bin sıcak asfalt, 11 bin metrekare parke, 10 bin 500 metre de bordür kullanılacak.

Köseköy Kavşağı’nın dal-çık şeklinde düzenlenmesiyle kent geçişindeki Özdilek ve Kuruçeşme arasında kalan yaklaşık 20 kilometrelik D-100 güzergahı kesintisiz hale gelecek. Köseköy Kavşağı TEM otoyolundan giriş-çıkış yapan ağır vasıta araçlarından kaynaklanan trafik yükünü de ortadan kaldıracak. Kavşaktaki yan yollar Sabancı Kavşağı yan yollarına bağlanacak. Yan yollar dönüş şeritleriyle üç şerit, tünel içi 2 çarpı 2 şerit olarak uygulanacak.

Muratkanber

