Köşeye sıkışan FETÖ'cüler camileri hedef gösteriyor



Hollanda ve Belçika'daki FETÖ üyelerini tutuklanma korkusu sardı. Türk güvenlik güçlerinin son günlerde PKK ve FETÖ üyelerine yönelik yurt dışında yaptığı operasyonlar Hollanda'ya kaçan hainleri de korkuttu. FETÖ üyeleri, hükümet yetkililerine mektup göndererek, “Güvende değiliz, bize sahip çıkın” çağrısı yaptı.

FETÖ'nün Hollanda uzantılarından “Hizmet Hareketi Vakfı”, Hollanda Meclis Başkanı başta olmak üzere bakanlara, vekillere ve önde gelen siyasetçilere 7 Eylül tarihinde mektup gönderdi. Mektupta FETÖ mensupları, güvende olmadıklarını ve korunmak istediklerini ifade etti. Türk devletinin birçok ülkede yaptığı operasyonların Hollanda'ya da uzanacağı endişesi de dile getirilen mektupta, çok sayıda örgüt üyesinin Hollanda'ya sığındığına dikkat çekildi. Mektupta, “Hollanda'da artık kendimizi güvende hissetmiyoruz” ifadesine yer verildi.

Hollanda, Türkiye düşmanı terör örgütü PKK ve DHKP-C'ye sığınak olduğu kadar Avrupa ülkeleri içinde en fazla FETÖ'cü barındıran ülkelerin başında geliyor. Hainler, burada da boş durmuyor ve Türkiye aleyhinde çalışmalarını pervasızca sürdürüyor.

BELÇİKA'DA DA FETÖ'CÜLER İŞ BAŞINDA

İslam karşıtlığının yükseldiği ve Türk camilerinin hedef tahtasına oturtulduğu Belçika'da da ilginç gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz yıl Belçika Genel İstihbarat ve Güvenlik Servisi, Flaman Bölge Hükümeti İçişleri Bakanı Liesbeth Homans‘ın Diyanet Vakfı‘na bağlı Beringen'deki Fatih Camii hakkında uyarıda bulunduğu ve olumsuz rapor verdiği yönündeki açıklamalarını yalanladı. FETÖ'ye desteğiyle tanınan Flaman Bölge Hükümeti İçişleri Bakanı Liestbeh Homans yaptığı açıklamada, istihbaratın rapor verdiğini, bu yüzden Fatih Camii hakkında işlem başlattığını ve resmen tanınan camiye verilen tüm ödeneklerin kesileceğini duyurmuştu. İstihbarat teşkilatı, Diyanet Vakfı imamlarını ajanlık yapmakla suçlayan Homans'ın yalan söylediğini bir açıklama yaparak ortaya çıkardı. Bakan Homans, FETÖ terör örgütünü sevindirecek bir karar alarak, Beringen Fatih Camii resmi tanınırlığı statüsünü kaybetti. Beringen Fatih Camii, resmi tanınan statüsünü kaybetmesiyle birçok maddi ödenekten ve yardımlardan mahrum kaldı.