KOSGEB desteğiyle kendi iş yerlerini açtılar

Siirt’te Ömer ve Ferhat Ören kardeşler küçük yaşlardan beri tamircilerin yanında çırak olarak mesleğe başladı. Kazandıkları parayla ailelerinin geçimini güçlükle sağlayabilen Ören kardeşler, devletin KOSGEB aracılığıyla hibe desteği verdiğini duyunca kendi işlerinin patronu olmaya karar verdi. Oto kaporta ve tamir dükkanı açma cesareti gösteren Ören kardeşler, önce KOSGEB tarafından açılan girişimcilik kurslarına katıldı. Kursu tamamlayan kardeşler, iş fikirleri kabul edilince de hibe desteğiyle iş yerlerini açı.

“İşlerimiz iyi gidiyor”

Küçük yaşlarda başkasının elinin altında çırak olarak çalıştığını aktaran Ömer Ören (25), "Daha önce birçok özel sektörde 10 yıldan fazla çalıştım. Sonra baktım ki işçi olarak bir yere varılamıyor. Maddi durumumuz da iyi olmadığı için iş arayışlarına giriştim. Kardeşimle birlikte KOSGEB desteklerini duyduk. Biz de başvurduk, girişimcilik belgesi aldıktan sonra KOSGEB'e başvurduk. KOSGEB Müdürü Ömer Erkılıç'ın gayretleriyle böyle bir iş yeri kurduk. İşlerimiz iyi gidiyor" dedi.

“Dükkan açamıyorduk”

Ferhat Ören (23) ise kendi işinin patronu olmaktan mutlu olduğunu belirterek, tamircilerin bulunduğu sanayi sitesinde aranan ustalar haline geldiklerini söyledi. Ören, "Aile bütçemiz çok yetersizdi. Yıllarca oto ve motor tabiri yaptık. Abimle ne yapalım ne edelim diye düşünüyorduk. Maddi durumumuz olmadığı için de dükkan açamıyorduk. Devletin hibe desteği verdiğini öğrendik. Böyle bir projeye başvurduk. Oto ve motor tamiri, ön takım tamiri yapıyoruz. İşlerimiz çok iyidir. İşlerimiz bu şekilde sürerse belki başka işçiler de çalıştırırız" diye konuştu.

Girişimci kardeşlerin çok gayretli olduklarını dile getiren Siirt KOSGEB İl Müdürü Ömer Erkılıç, iş fikriyle müdürlüğe başvurup ne yapacaklarını iyi anlatan Ören kardeşlere hibe desteği verdiklerini aktardı. Erkılıç, "İki kardeş işçi oldukları için geçimini sağlayamadıklarını söylediler. Daha sonra bu girişimcimizi kursa tabi tutup iş fikri hazırlattık. Liflerden, arıza tespit cihazına, pres makinasından, anahtar takımına tüm makine ekipman desteği verdik, kendileri de kendi işlerinin patronu oldu" ifadelerinde bulundu.

Mehmet Niyazi Deniz