KOSGEB 50 bin TL faizsiz kredi başvurusu yapmak isteyen işletme sahipleri için süreç bugün başladı başladı. KOSGEB sistemine işletmeleri kayıtlı olan kişilerin başvurabileceği faizsiz kredi başvuru şartları açıklandı.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) 50 bin liralık "Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği" programına yönelik başvuru kayıtları, bu sabah 09.00'da başladı.

KOSGEB'den yapılan yazılı açıklamada, 1 Ocak 2016'dan "Sıfır Faizli Kredi Destek" programı açıklandığı güne kadar veritabanına kayıtlı firma sayısı 56 bin 810 ve KOBİ bilgi beyannamesi güncelleyen firma sayısı 147 bin 710 iken, 10 Aralık'tan bugüne kadar veritabanına yeni kaydolan firma sayısı 105 bin 463 ve aynı dönemde KOBİ bilgi beyannamesini güncelleyen firma sayısının ise 178 bin 629'u bulduğu bildirildi.

KOSGEB'in 15 bin KOBİ'ye sunulacak 50 bin liralık "Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği" için bugün saat 09.00 ile 21 Aralık Çarşamba günü saat 23.59 aralığında, "http://sifirfaiz.kosgeb.gov.tr" adresinden başvuru yapılabilecek.

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SİSTEM KİLİTLENDİ

KOSGEB'den yapılan açıklamada aynı anda on binlerce kayıt ve güncelleme yapılmasından dolayı sistemde gecikme yaşandığı da kaydedildi.

İşte KOSGEB Kredi Faiz Desteği Başvuru Duyurusu

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Antalya'da faizsiz 50 bin TL kuyruğu

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) 50 bin TL faizsiz kredi başvurusunun ilk gününde KOSGEB Antalya İl Müdürlüğü önünde uzun kuyruklar oluştu.

Ödeme sıkıntısı içindeki KOBİ'lere sermaye desteği sağlamak için yeni bir destek programı açan KOSGEB, 50 bin TL'lik kredi faiz desteği uygulamasının başvurularının başladığı ilk günde, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOSGEB Antalya İl Müdürlüğü önünde uzun kuyruklar oluştuğu görüldü.

Soğuk havaya aldırmayan kadın erkek yüzlerce kişi 12 ay ödeme yapmadan toplamda 36 ayda geri ödemenin öngörüldüğü 50 bin TL’lik krediye başvuru yapabilmek için birbirleriyle yarıştı.

Evrak işlemlerinin çok uzun sürdüğünü belirten ev tekstili üzerine işletmesi bulunan 50 yaşındaki Ender Çelik, “Kredi uygulaması çok güzel. Bu yıl çok zor geçti. Esnafa ciddi bir destek olacak. Krediyi alabilirsem, işletmemin giderleri için kullanacağım” dedi.

"Esnafa büyük fayda"

Giyim sektörü ile uğraşan Tuna Terzioğlu, kredi imkanının esnaflar için iyi bir fırsat olduğunun altını çizdi.

Sadece uygulamada sıkıntı olduğuna işaret eden Terzioğlu, "Gerekli belgeleri hazırlamak için çok uğraşıyorsunuz. Bu işler e-devlet üzerinden yapılsa daha kolay olurdu. İlk günden bir yoğunluk. Şu an bizim işimizin başında olmamız gerekiyor ama burada sıradayız. 2016’nın son günlerine böyle bir kredi imkanının sunulmasının esnafa büyük faydası olacaktır" diye konuştu.

"Borcumuzu kapatacağız"

Otobüs işletmeciliği yapan 27 yaşındaki Neslihan Başar, çoğu kişinin kredi hakkında yeterli bilgisinin olmadığını aktararak, “Belgeleri hazırlayabilmek için çok uğraştık. İlk günden başvurumuzu yapacağız. Eğer krediyi alabilirsem, var olan borcumuzu yine borçla kapatmış olacağız” ifadelerine yer verdi.

"Güzel bir uygulama"

Turizmci Ali Öz (42) ise, kredi imkanının güzel olduğunu belirterek, “Malum bu yıl turizm kötü gitti. Bu yılki zararlarımızı kapatmak için parayı kullanacağım. Bütün kiralarımızı ertelemek zorunda kaldık. 50 bin düşük ama yine de güzel bir uygulama” şeklinde konuştu.