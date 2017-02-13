Yazılı bir açıklama yapan Kenen Mergen, başvuruların 10 Şubat ile 20 Şubat 2017 tarihleri arasında yapılacağını belirtti. Bu aşamada KOSGEB veri tabanına kayıt koşulu aranmayacağını ifade eden Kenen Mergen, "İşletmeler başvuru için http://sifirfaiz2017.kosgeb.gov.tr adresinden yazılım sistemine vergi numarası (gerçek kişi statüsündeki işletmeler için T.C. Kimlik Numarası) ve işe başlama tarihi (vergi levhasında yer alan) ile giriş yaparak başvuru için gerekli bilgileri dolduracaktır. Başvuru sürecindeki bildirimlerin etkin olarak yapılabilmesi için işletme yetkilisine ait SMS ve/veya e-posta bilgilerinin belirtilmesi büyük önem taşımaktadır. Yapılacak değerlendirmede resmi veriler kullanılacağından, KOBİ bilgi beyannamesi eksik/hatalı olan işletmelerin gerekli düzeltmeleri yapmaları gerekmektedir. Bu kapsamda, programa başvuru yapmış sayılacak ve başvuru yapacak işletmelerin 2015 yılı KOBİ bilgi beyannameleri ilgili uygulama birimleri tarafından kontrol edilecek ve eksik/hatalı olanların resmi verilerle uyumlu hale getirilmesi sağlanacaktır. Program kapsamında işletme başına sağlanacak kredi üst limiti 50 bin TL'yi aşmayacaktır" dedi.

Kredi vadesinin ilk 12 ayının ödemesiz, kalanı üçer aylık eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 ay şeklinde olacağını bildiren Mergen, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"2016 yılı KOSGEB sıfır faizli işletme kredisi desteğine başvuruda bulunmuş ve kredi kullanmış olanlar başvuru yapamayacaktır. Ayrıca 2016 sıfır faizli işletme kredisi desteğine başvuru yapıp kredisi onaylanmayanların başvuruları geçerli sayılacağından yeni başvuru yapmalarına gerek kalmayacaktır. 14.12.2015 tarih ve 2015/8297 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile esnaf sanatkârlara kullandırılan 30 bin TL faizsiz krediden yararlanan esnaf sanatkârlar bu programdan yararlanamayacaktır. Başvuru yapan tüm işletmeler güvenlik soruşturmasından geçirilecektir. İşletmeler, çalışan sayısı ve net satış hasılatı daha az olandan başlayarak sıralanacaktır. 27 Şubat 2017 tarihinden itibaren kredi faiz desteğine hak kazanan işletmeler sms ve e-mail ile bilgilendirilecektir."

Nejdet Armağan