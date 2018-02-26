KOSGEB’e başvurular için son gün 2 Mart

KOSGEB ile imzalanan protokol çerçevesinde ilk başvurular Aralık ayından itibaren alınmaya başlandı. 2018 yılında da KOSGEB eğitimlerine devam eden Çukurova Belediyesi’nin 1.dönem KOSGEB Girişimcilik Kursu eğitimleri başladı. Kendi işini kurmak isteyen girişimciler 12 grup halinde Haziran ayına kadar eğitim görecekler. Haziran ayında toplam 360 kursiyer KOSGEB eğitimini tamamlamış olacak. Katılımcılar herhangi bir ücret ödemeyecekler. Yeni dönem Çukurova Belediyesi KOSGEB Girişimcilik Kursuna başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar başvurularını Çukurova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğüne gelerek yapabilecek.

“Girişimcilik ruhu özgür bırakılmalı”

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, girişimcilik ruhuna sahip vatandaşların ilçede desteklenmesini çok önemsediklerini belirterek, “Bizim için herkesin kendi hayal ettiği işi yapması adına destek sunmak çok önemli. İlçemizde yaşayan vatandaşlarımıza; çocuk, yaşlı, engelli demeden sosyal projeler üretmeye, bunları da ivedilikle hayata geçirmeye çabalıyoruz. KOSGEB ile yaptığımız iş birliği sayesinde girişimcilik eğitimi almalarını sağlıyor, kendi hayal ettikleri işleri kurmalarına yardımcı oluyoruz. Bu anlamda Çukurova’da girişimcilik ruhu özgür bırakılmalı. Belediye olarak her zaman bunun takipçisi ve destekçisiyiz. Kursa başlayan ve başlayacak olan adaylarımıza başarılar diliyorum” dedi.