Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » KOSGEB'te kapılar erken kapandı tartışması

KOSGEB'te kapılar erken kapandı tartışması

Antalya'da, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB), faizsiz 50 bin liralık kredisinden son günde yararlanmak isteyen vatandaşlar, 23.59 olarak bildikleri son başvurusu süresinin il müdürlüğünden 17.30 olduğu yanıtını alınca görevlilerle tartıştı.

KOSGEBte kapılar erken kapandı tartışması

22 Aralık 2016 11:18
KOSGEB'te kapılar erken kapandı tartışması - Tıkla İzle

Ödeme sıkıntısı içindeki KOBİ'lere sermaye desteği sağlamak için yeni bir destek programı açan KOSGEB'in 50 bin TL'lik kredi faiz desteği uygulamasının son gününde de İl Müdürlüğü binası önünde uzun kuyruklar oluştu. Akşam saatlerine kadar azalmayan kuyruklar sonrası, KOSGEB yetkilileri dışarıda kalan vatandaşları sırayla içeri almaya başladı. Öte yandan İl Müdürlüğü binasının girişinde cama yapıştırılan başvuru takvimindeki son kayıt süresinin 23.59 oluşu dikkat çekti. Saatler 17.30'u gösterdiğinde ise kapılar kapandı.

Kapılar 17.30’da kapanınca tepki gösterdiler
Faizsiz krediden yararlanmak isteyen vatandaşlar 23.59 olarak bildikleri başvuru saatine karşın KOSGEB Antalya İl Müdürlüğü’nün 17.30’da kapıları kapatmasına tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar KOSGEB binası ön kapısında başvuru süresi bildirgesinde yazan süreye aldandıklarını dile getirirken, dışarıda kalan vatandaşlar ile görevliler arasında tartışma yaşandı. Arka kapıdan girmeye çalışan vatandaşlardan bazıları içeri alındı, içeri alınmayan bir vatandaş ise kredi başvurusu yapmaktan vazgeçti. Tartışmaların büyümesi üzerine KOSGEB Antalya İl Müdürü dışarı çıkarak vatandaşları içeri aldı.

"Kaba kuvvet kullanınca kapı açılıyor"
Krediden yararlanmak üzere İl Müdürlüğüne gelen Bayram Çay, "Hem 24 saat açık diyorlar hem kapıyı kapatıyorlar" diye tepki gösterirken, vatandaşlar arasında ayrımcılık yapıldığını öne sürüp kredi almaktan vazgeçtiğini belirten Sait Uğur da, "KOSGEB krediyi dağıtıyorsa esnafa yardımcı olmak istiyorsa şartlar eşit olacak. Beyefendi kaba kuvvet kullanınca kapı açılıyor, kaba kuvvet kullanmayınca bizim gibi sakin insanlara kapı kapatılıyor. Sıra yüzünden geciktik. Eğer mesai bittiyse kimse alınmayacak, bitmediyse herkes içeri alınacak" diye konuştu.

"Rahattım, yetişeceğimi düşünmüştüm"
Öğlen saatlerinde KOSGEB’e geldiğini belirten Kuaför Hülya Arısoy ise, evraklarında düzeltmeler yapmak için tekrar dışarı çıktığını ama geldiğinde içeri giremediğini anlattı. Arısoy, "Sıram geldi girdim, sonrasında evrakın eksik olduğunu, eleneceğimi söylediler ben de düzeltmeye gittim. Ama bu saate anca yapabildim. Çünkü internette sistem çökmüş. 24.00’a kadar olduğunu biliyordum. Yetişeceğimi düşünerek rahattım ama baktım kapılar kapalı" şeklinde konuştu.
 

Harun Erdoğdu - Suat Metin
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 7°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç