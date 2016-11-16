Suni deriden ayakkabı yapan fabrikaların kurulması, özellikle uzak doğu malı ayakkabıların ülkemize girerek piyasalarda düşük fiyata satılması, köşkerlik mesleğinin bitişini de hızlandırmış durumda. Mersin Ayakkabıcılar Odası yönetim kurulu üyesi Ayhan Kuş, köşkerlik zanaatinin son temsilcilerinden biri. Mesleğe çocuk yaşlarda babasının yanında başlayan Kuş, 40 yıldır sürdürdüğü baba mesleğinde artık sona yaklaştıklarını söyledi. Mersin Zafer Çarşısı'nda birkaç metrekare yerde zanaatini icra etmeye çalışan Kuş, köşkerliğin artık yok olma noktasına geldiğini belirterek, "Artık bu meslekte geriden adam gelmiyor. Çünkü insanlar çocuklarını buralara göndermediğinden çırak yetişmiyor. Meslek basit görüldüğünden insanların ilgi alanına girmiyor. Kimse bu mesleği beğenmiyor. Çocuklar şimdi esnafın yanında çırak olarak çalışmak yerine, tatil döneminde zamanını bilgisayar başında geçiriyor" dedi.

Mesleğin yok olmaya yüz tutmasının nedenlerinden birinin de piyasada artık fabrikasyon, naylon ürünlerin satılıyor olması olduğunu kaydeden Kuş, bugün artık sadece kaliteli ayakkabıların tamir edilebildiğini ifade ederek, "Şu an piyasada 25-30 liraya ayakkabı satılıyor. Bizim tamir fiyatımız zaten bu kadar. En ucuz taban 20-25 lira. Vatandaş bu fiyata gidip yenisini alıyor. Eskiden pençe ve gizli pençe yapardık, sipariş ayakkabı yapardık. Şimdi yapmaya yapmaya kendi mesleğimizi unuttuk. Asıl tamir edilen ayakkabılar kösele ayakkabılar. Onlar da eskisi gibi üretilmiyor. Hep hazır taban kullanılıyor. Artık mesleğimizin dışında farklı tamir yöntemlerine yöneldik. Çanta, valiz, kemer tamiriyle uğraşır olduk. Çeşitlendirerek ekmek parası kazanmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Mersin Zafer Çarşısı'nda eskiden 45-50 tane köşker varken, şu anda bu sayının 10-12'ye düştüğü dile getiren Kuş, "Baktığınız zaman piyasada eskisi gibi ayakkabı tamircisi kalmadı. Biz de baba mesleği olduğu için devam ediyoruz. Bizler de unumuzu eleyip eleğimizi astıktan sonra artık bu mesleği icra edecek hiç kimse olmaz diye düşünüyorum. Çünkü ayakkabı tamirciliği ya da özel ayakkabı dikimi ustası olmaya artık pek sıcak bakılmıyor. Kısacası bizler bu mesleğin son askerleriyiz" ifadelerini kullandı.

Aslında bu işe her zaman ihtiyaç olacağını, geriden mutlaka adam gelmesi gerektiğini söyleyen Kuş, her ne kadar bu meslek artık çok fazla icra edilmiyor olsa da işlerin beklentinin üstünde olduğunu belirtti. Kuş, şöyle devam etti: "İnsanlar artık mağazalardan pahalı ayakkabılar da alıyor. Zamanla bu ayakkabıların herhangi bir yerinde onarım gerektirecek yırtıklar ya da sökükler oluyor. Vatandaşlar da pahalı olduğu için küçük bir yırtıkta ayakkabıyı komple atmak yerine bizlere getiriyorlar."