Diğer
Kategoriler

Köşklü iş adamı Cengiz Ülgen serbest bırakıldı

Aydın'da yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan Köşklü iş adamı Cengiz Ülgen serbest bırakıldı.

Köşklü iş adamı Cengiz Ülgen serbest bırakıldı

20 Temmuz 2017 11:23

Köşklü iş adamı Cengiz Ülgen, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında geçtiğimiz Pazartesi günü jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda Köşk ilçesine bağlı Başçayıs Mahallesindeki evinde gözaltına alınmıştı. Sağlık kontrolünden geçirilen Ülgen, ifadesinin alınması için KOM Şube Müdürlüğüne götürülmüştü.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan Cengiz Ülgen, adli makamlara sevk edildi. Ülgen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Mehmet Barlas


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 30°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!