Kosova bağımsızlığının 10. yılını kutladı

Kosovalılar, bağımsızlığın 10’uncu yıldönümü vesilesiyle yapılan kutlamaları izlemek için meydanlara akın etti. Küçüğü, yaşlısı tüm Kosovalılar, ellerinde Kosova ve Arnavutluk bayraklarını dalgalandırarak, bağımsızlık kutlamalarına eşlik etti.

Geleneksel Arnavut halk dansları ve müziğiyle halkı coşturan dans toplulukları, kutlamalara renk kattı. Davul, zurna seslerinin inlediği Priştine’nin ana caddesinde yürüyerek, halkı selamlayan halk dansları toplulukları, meydanlarda halk dansları gösterileriyle, halkın büyük beğenisini topladı. Bağımsızlığın 10’uncu yıldönümü münasebetiyle sahne alan çocuk baleler, gösterileriyle alkış topladı. Modern danslar da ilgiyle izlendi.

Bağımsızlık kutlamaları çerçevesinde, bağımsızlık hakkında çizimlerle duyguların ifade edilmesi, spor yarışları gibi çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kutlamaların bu akşam, dünyaca ünlü sanatçı Rita Ora’nın açık hava konseri ve havai fişek gösterisiyle geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor. 17 Şubat 2008 tarihinde bağımsızlığını ilan eden Kosova’yı 10 yıl içinde 116 ülke tanıdı.

Ercan Kasap