Ankara Ticaret Odası (ATO) Aralık ayı Meclis Toplantısı, Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kosova Kamu Düzeni Bakanı Mahir Yağcılar, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve diplomatların da katılımıyla gerçekleşti. Burada konuşan Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz gecesi gerçekleştirdiği darbe girişimini hatırlatarak, “Bir ülkenin halkının üstüne gelebilecek hiçbir tank, hiçbir güç yoktur. Türkiye bunu bir kez daha dünyaya gösterdi. Bir şahıs ya da örgüt Türkiye açısından terörist ise Kosova için de teröristtir. Bu konuda hiç taviz vermeyeceğiz, savaş vereceğiz” diye konuştu.

İki ülke ticaret odalarının karşılıklı iş birliğine uzun süre önce başladıklarını ancak somut adımlar atılması gerektiğini belirten Thaçi, “İş birliği yolumuz tamamen açıktır. Kosova büyük imkânlar sunan bir ülkedir. Bu imkânları kullanabilirsiniz. Cumhurbaşkanı olarak Kosova halkı adına sizleri davet ediyorum. Kendinizi ülkenizde gibi hissedeceksiniz” ifadesini kullandı.

“YENİ MADEN OCAKLARI AÇILMASI İÇİN KOSOVA HAZIRDIR”

Kosova’nın bölgede en düşük kamu borcuna ve mali istikrara sahip ülke olduğunu vurgulayan Thaçi, ülkesindeki yatırım olanaklarından da söz etti. Kosova’da yatırım yapılabilecek en önemli sektörlerin başında bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün geldiğini söyleyen Thaçi, Kosova nüfusunun yüzde 34’ünün 18 yaşından küçük olduğunu bildirdi. Thaçi, ikinci sırada gelen 150 milyon avroluk enerji sektöründe Avrupa Birliği ve ABD şirketlerinin yatırım yapmaya başladıklarını kaydetti. Kosova’nın madencilik bakımından da çok zengin bir ülke olduğuna işaret eden Thaçi, “Gerekli kanuni düzenlemeler yapıldı. Yeni maden ocakları açılması için Kosova hazırdır” açıklamasında bulundu.

“KOSOVA’DAKİ EN BÜYÜK YATIRIMCILAR TÜRKİYE’DEN GELEN YATIRIMCILAR”

Cumhurbaşkanı Thaçi, Kosova’daki Türk şirketlerinin otobanlar ve büyük inşaatlar yaptıklarına dikkati çekerek, “Türkiye’den gelen yatırımcılar, Kosova’daki en büyük yatırımcılardır. Kosova çekici bir ülkedir ve yatırımlara açıktır” şeklinde konuştu.

Kosova Hükümeti’nin bu yıl hükümete stratejik projelerde büyük şirketlerle doğrudan temasa geçme imkanı veren bir yasa çıkardığını vurgulayan Thaçi, bu yasa sayesinde yatırımcıların uzun prosedürlerle uğraşmak zorunda kalmayacaklarını bildirdi.

“TÜRK HALKINA VE CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A MİNNETTARIM”

Kosova’nın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkenin Türkiye olduğunu da hatırlatan Cumhurbaşkanı Thaçi, “Bundan dolayı Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a minnettarım. Türkiye her zaman Kosova’nın yanında ve Kosova ile birlikte hareket etmiştir” dedi.

ATO Meclis Başkanı Nuri Gürgür ise iki ülke arasında derinlikli sosyal ve beşeri ilişkiler bulunduğuna dikkat çekerek, “Kosova halkının Sayın Cumhurbaşkanı Haşim Taçi’nin başkanlığında sürdürdüğü bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi bizler tarafından izlenmiştir. Başarıları için duacı olduk” ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Kosova arasındaki ilişkilerin bugün de dostluk ve kardeşlik ilişki düzeyinde devam ettiğini söyleyen Gürgür, bu ilişkinin siyasi zeminde kalmaması ve yoğunlaştırılması gerektiğini belirtti.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ise konuşmasına Cumhurbaşkanı Taçi’yi kendi dilinde selamlayarak başladı. Seçimlerin ardından ilk meclis toplantısını gerçekleştirdiklerini belirten Baran, “Öncelikle demokratik bir şekilde tamamladığımız seçimde yüzde yüz katılımla oy kullanan ve hür iradelerini sandığa yansıtan tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Emanetinize sahip çıkacağız” dedi.

“İKİ ÜLKE ARASINDAKİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Kosova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haşim Taçi’yi ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını kaydeden Baran,Taçi’nin Kosova’nın bağımsızlığına kavuşmasında büyük payı olduğunu hatırlattı. “Biz de Ankara iş camiası olarak, Kosovalı kardeşlerimizin bu mücadelesinde, kendilerine hep destek olacak, yanlarında duracağız” diyen Baran, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Baran, Ankara Ticaret Odası ile Kosova Ekonomi Odasını kardeş odalar ilan ederek, birlikte projeler hayata geçirmek istediklerini de belirtti.

“YAŞADIĞIMIZ BU AĞIR SÜRECİ DOĞRU BİR ŞEKİLDE ANLATMAK KONUSUNDA DESTEĞİNİZİ BEKLİYORUZ”

Türkiye’nin gerek ekonomik gelişimi, gerekse jeopolitik önemi nedeniyle tüm terör örgütlerinin hedefi olduğunu vurgulayan Baran sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ülkemizin 15 Temmuz’da yaşadığı darbe girişimi, tarihimizin en kanlı darbe girişimidir. Milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkan bizlerin, milletimizin sayesinde hain FETÖ terör örgütünün bu girişimi başarısız olmuştur.”

Türkiye’nin geçmişte Kosova, Bulgaristan ve Makedonya’daki soydaşları sıkıntıya düştüğünde hep duyarlılık gösterdiğini hatırlatan Baran, “Bu kardeşlik hukukuyla biz de sizlerden aynı duyarlılığı bekliyoruz. Yaşadığımız bu ağır süreci doğru bir şekilde anlatmak konusunda desteğinizi bekliyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin 2017’den itibaren yeniden ekonomiye ve reformlara odaklanacağını ifade eden ATO Başkanı Baran, “Yeni başarı hikâyelerini birlikte yazacağız” ifadesini kullandı.

Bakan Tüfenkci ise toplantının ardından üreticilerin sorunlarını dinledi.

Goncagül Özcan