Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Dünya
  •  » Kosova eski başbakanı Haradinaj kefaletle serbest

Kosova eski başbakanı Haradinaj kefaletle serbest

Sırbistan makamlarının çıkardığı yakalama kararıyla Fransa'da gözaltına alınan Kosova Eski Başbakanı Ramush Haradinaj, kefaletle serbest bırakıldı.

Kosova eski başbakanı Haradinaj kefaletle serbest

12 Ocak 2017 15:53

Kosova Eski Başbakanı ve Muhalefetteki “Kosova'nın Geleceği İçin İttifak” partisinin lideri olan Ramush Haradinaj, Fransız mahkemesi tarafından Fransa'yı terk etmemek ve haftada iki defa polis karakoluna giderek imza atmak kaydıyla kefaletle serbest bırakıldı. 4 Ocak tarihinde tutuklanan Haradinaj'ın pasaportuna da el konulduğu bildiriliyor.

Sırbistan Adalet Bakanlığı, savaş suçlarıyla itham ettiği Haradinaj'ın Sırbistan'a teslim edilmesi için resmi müracaatta bulunmuştu. Daha önce Lahey'deki milletlerarası mahkeme tarafından yargılanan Haradinaj, delil yetersizliği ile aleyhindeki suçlamalardan berat etmişti. 1998 - 1999 yılları arasındaki savaşta Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) kumandanlarından olan Haradinaj, 2015'te de Slovenya'da polis tarafından tutuklandıktan birkaç gün sonra serbest bırakılmıştı. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç