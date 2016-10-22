Kosova’nın tek Türk belediyesi Mamuş’ta “Milli İrade için Demokrasi Yürüyüşü” gerçekleştirildi. Yürüyüşe öğrenciden siyasetçiye kadar binlerce Kosovalı katıldı. Mehteran takımı eşliğinde Mamuşa caddelerinde düzenlenen onurlu yürüyüşte Türk bayraklarını dalgalandıran katılımcılar, yürüyüşe ayrı bir renk kattı. Mamuşa Belediyesi Başkanı Arif Bütüç’ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Türkiye’de demokrasiye tam destek verilen yürüyüşe Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanı Albay Cem Şen, TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü, Düzce, Keçiören ve Çanakkale Belediyeleri temsilcileri ile TBMM 24. Dönem AK Parti İzmir Milletvekili Rıfat Sait yanı sıra Türkiye ile Kosova’nın diğer kurum ile kuruluş temsilcileri de katıldı.

Demokrasi yürüyüşü Türkiye ile Kosova’nın milli marşlarının okunmasıyla devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 5 yıl önce açılışını yaptığı Mamuşa merkezindeki Anadolu İlköğretim Okulu avlusunda toplanan davetlilere seslenen Mamuşa Belediye Başkanı Arif Bütüç, darbe teşebbüsünde bulunanları şiddetle kınadığını belirterek, “Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine güçlü bir Türkiye, güçlü bir balkanlar olacağına inanıyoruz, güçlü bir Kosova, güçlü bir Mamuşa olacağına inanıyoruz. Biz Türkiye ile gurur duyuyoruz. Daha güçlü bir Türkiye olacaktır ve ve daha güçlü bir Türkiye ortadadır” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç da yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016 gecesi Fetullahçı terör örgütünün, Türk Silahlı Kuvvetlerine sızmış elemanları vasıtasıyla başlattığı meclisin bombalandığı, sokaklarda masum sivillerin tanklarla, uçaklarla, helikopterlerle, her türlü askeri silahla katledildiği hain darbe girişiminin, dünyada bile örneği az bulunur şekilde, Türk milletinin gösterdiği büyük tarihi dayanışmayla bu hainliğe cesurca karşı koyması ve devlet kurumlarının kararlılığı sayesinde çökertildiğini anımsattı.

Büyükelçi Kılıç, “Bizler o gece Kosova’daki tüm dostlarımızın ve tabii siz değerli Mamuşalı kardeşlerimizin bizimle, halkımızla, Türk demokrasisiyle büyük bir dayanışma içinde olduğunuzu yakından hissettik. Mesajlarınız ve dualarınız bize güç verdi. Bu vesileyle ben, Türk demokrasisine, demokratik yollarla seçilmiş kurumlarımıza, anayasal düzenimize göstermiş olduğunuz bu destek ve sergilediğiniz dayanışma için hepinize teşekkürlerimi sunma istiyorum. O gece devletin, milletin bekasına yönelik hain saldırıya hayatı pahasına karşı koyan ve büyük bir demokrasi mücadelesi vererek şehit düşen tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla anıyorum” dedi.

Türkiye’nin o zor günleri artık geride bıraktığını, Türkiye’nin bugün demokrasiye, hukuk devletine, temel hak ve özgürlüklere bağlılığını daha da güçlendirerek kalkınmasını, gelişmesini sürdürdüğünü belirten Büyükelçi Kılıç, “Bizler de o günden bu yana Türkiye’yi milletimizin verdiği büyük demokrasi mücadelesini anlatıyoruz, anlatmaya da devam ediyoruz” ifadesini kullandı. Büyükelçi Kılıç, bugünkü demokrasi mitinginin 15 Temmuz gecesi eşsiz bir demokrasi mücadelesi veren halka daha da büyük bir güç verdiğine inandığını vurguladı.

Demokrasi yürüyüşü bağlamında Mamuşa’da Çanakkale Şehitler Anıtı Parkı'nda 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşenler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.