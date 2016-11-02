Kosova Cumhuriyeti Kültür, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Rexhep Hoti, Bakanlık Genel Sekreteri Veton Firzi ve Kosova Büyükelçisi Avni Spahiu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Kosova’nın bağımsızlık sürecinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milleti olarak geçmişte bir olduğumuz Kosovalı kardeşlerimizin geleceklerini inşa etmesinde de beraber olduk. Kosova halkının bağımsızlığını destekledik. Bağımsız Kosova Devletini ilk önce Türkiye Cumhuriyeti tanıdı. Kosova’nın uluslararası kuruluşlarda yer alması hususunda dün de çaba gösterdik, bugün de gösteriyoruz. Kosova Devleti ve halkının güvenliği, özgürlüğü, refahı Türkiye’nin önemli önceliğidir. Bugün yüzün üzerinde ülke Kosova’yı tanıyor. Bu sayının artmasında Türkiye üzerine düşeni yaptı, yapacak" diye konuştu.

Topçu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi dedelerimiz geçmişi birlikte inşa ettiler, biz onların torunları olarak geleceği birlikte inşa edeceğiz. Çünkü Kosova Türkiye’dir, Türkiye Kosova’dır'. İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy gibi nice şahsiyetler kardeşliğimizin sembolleridirler. Kosova 17 Şubat 2017’de bağımsızlık gününü kutlayacak. İnşallah Kosova’nın bayrağı Birleşmiş Milletler’de, UNESCO’da, FİFA’da da dalgalanacak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milleti bunu yürekten istiyor ve üzerine düşeni yapıyor" dedi.

Kosova Cumhuriyeti Kültür, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Rexhep Hoti ise, "Kosova Cumhuriyeti ve Kosova halkı 15 Temmuz’da Türk halkının yanındaydı. Demokrasinin ve halkın önünde hiçbir güç duramaz. Türkiye’nin ekonomik ve kültürel anlamda Kosova’ya yapacağı yatırımlar her iki ülkenin de çıkarlarına olacaktır. Türkiye ile Kosova’nın medeniyet ortağı olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

