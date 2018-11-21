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Kosova ile Sırbistan arasındaki ekonomik savaş kızışıyor

Kosova ile Sırbistan arasındaki ekonomik savaş kızışıyor
Kosova ile Sırbistan arasındaki ekonomik savaş kızışıyor

Kosova Bakanlar Kurulu, Sırbistan’a uyguladığı yüzde 10’luk gümrük vergisini Sırbistan’ın Kosova’ya düşmanca politikalar yürütmesi sebebi ile yüzde 100’e çıkardı.

Sırbistan'ın Kosova'ya düşmanca politikalar yürütmesi sebebi ile Kosova Bakanlar Kurulu gerçekleştirdiği toplantıda Sırbistan'a uyguladığı yüzde 10'luk gümrük vergisini yüzde 100'e çıkarma kararı aldı. Sanayi ve Ticaret Bakanı Endrit Shala'nın Sırbistan ve Bosna Hersek'ten ithal edilen malların vergi oranının yüzde 100'e çıkarılma önerisi kabine üyeleri tarafından kabul edildi.

Bakan Shala, Kosova ve Metohiya yazan tüm ürünlerin piyasadan toplatılmasını istedi. Shala'nın önerilerinin destekleyen Başbakan Ramush Haradinaj ise Kosova ve Sırbistan arasındaki, CEFTA Anlaşması'nın işlevselliğini kaybettiğini söyledi. Haradinaj vergi kararının hemen yürürlüğe gireceğini de belirtti.

Kosova'nın bu kararının sebepleri arasında ise ülkenin Interpol'e üyelik başvurusunun reddedilmesinde Sırbistan'ı suçlu bulmasının da etkili olduğu kaydedildi.

Sırbistan ise gümrük vergisi oranının düşürülmemesi halinde iki ülke arasında diyaloga devam edilmeyeceğini açıkladı.

Ercan Kasap
 

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