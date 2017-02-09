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Kosova ile Türkiye arasında ekonomik ilişkiler derinleşecek

Kosova Başbakan Yardımcısı Ramiz Kelmendi, Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç ile makamında bir araya geldi.

Kosova ile Türkiye arasında ekonomik ilişkiler derinleşecek

09 Şubat 2017 23:03

Görüşmede, Başbakan Yardımcısı Kelmendi, Büyükelçi Kılıç’a Kosova’nın ekonomik kalkınması ile yeni iş yerlerinin açılması hakkında bilgi verdi.

Türkiye’nin her alanda Kosova’ya sürekli olarak destek vermesinden dolayı Büyükelçi Kılıç’a teşekkürlerini ifade eden Başbakan Yardımcısı Kelmendi, Kosova’nın Türkiye ile ekonomik ilişkilerini daha ileriye taşıması için kararlı olduğunu belirtti. Kelmendi, Kosova’nın ekonomik reformların hayata geçirilmesi için büyük gayret gösterdiği ve yabancı yatırımları artıracak yasal altyapının güçlenmesi için çalıştığını kaydetti.

Görüşmede Kosova ile Türkiye arasında ortak Ekonomik Forum’un düzenlenmesi gereğine vurgu yapıldı. Büyükelçi Kıvılcım Kılıç, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri mükemmel olarak niteledi. Büyükelçi Kılıç, Türkiye’nin Kosova’yı ilk sırada ekonomik alanda olmak üzere tüm alanlarda desteklemeyi sürdüreceğini belirtti. 

Ercan Kasap


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