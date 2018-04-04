Kosova Meclisi FETÖ’cülerin sınır dışı edilmesini görüştü

Kosova Meclisi, 29 Mart tarihinde Kosova ile Türkiye İstihbarat Teşkilatlarının ortak operasyonu ile gözaltına alınması ve sınır dışı edilmesini görüşmek için olağanüstü toplandı. Muhalefet partilerinden 40 milletvekilinin talebi üzerine toplanan Kosova Meclisi, Kosova’da faaliyet gösteren FETÖ bağlantılı 6 Türk vatandaşının gözaltına alınması, ardından da sınır dışı edilmesini kınadı. Kınama ve eleştiriler, Kosovalı Türk milletvekilleri hariç, iktidar ve muhalefet parti milletvekillerinin büyük bir çoğunluğu tarafından geldi.

Saatlerce süren tartışmalarda söz alan milletvekilleri, FETÖ mensuplarının sınır dışı edilmesinde izlenen işlemlerle, Kosova Anayasası ile uluslararası sözleşmelerin ihlal edildiği, anayasal yetkilerin aşıldığı savunuldu.

KDTP’den Türkiye’ye destek

Meclis genel kurul oturumunda Kosova Demokratik Türk Partisi’nin (KDTP) Bakanı ile milletvekilleri FETÖ’cülerin sınır dışı edilmesi olayını destekledi. KDTP Genel Başkanı ile Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, olay hakkında doğru yargı yapılabilmesi için doğru analiz yapılması gerektiği görüşünü savunarak, FETÖ’nün Türkiye’ye zarar verdiğine göre, Kosova’ya da verebileceği uyarısında bulundu. Yağcılar, Kosova ile Türkiye arasındaki iyi ilişkilerin muhafaza edilmesi ve geliştirilmesinin yararından söz etti.

KDTP milletvekili Fikrin Damka da, FETÖ’nün bir terör örgütü olduğunu, sınır dışı edilen Türk vatandaşlarının da terörist olduklarını vurguladı. “6+” Parlamanto Grubu adına konuşan milletvekili Damka, FETÖ’nün tarihçesinden konuşarak, bu terör örgütünün 50 yıldır Türkiye devletini yıkmak istediğini, 2016 yılında askeri darbe girişiminde bulunduğunu, darbe girişiminde yüzlerce masum kişinin de hayatını kaybettiğini hatırlattı. Sınır dışı edilen FETÖ mensuplarının Kosova’da yasa dışı faaliyetlerde bulunduklarına dikkat çeken Damka, öğretim görevlilerinin öğretmen maskesi altında görev yaptıklarını hatırlattı.

Kosova Meclisi oturumunda, FETÖ mensuplarının sınır dışı edilmelerini inceleyecek Parlamento Araştırma Komisyonu’nun kurulması bekleniyor.

Ercan Kasap

