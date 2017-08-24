Kosova Meclisi yeni başkanını yine seçemedi

Kosova’da 11 Haziran’da yapılan erken parlamento seçimlerinin resmi sonuçlarının açıklanmasının ardından 6. kez toplanan Kosova Meclisi Genel Kurulu, meclis başkanını seçemedi. Anayasa uyarınca seçimlerde en fazla oy alan siyasi özne tarafından meclis başkanı öneriliyor. Seçimlerden galip çıkan ve kısaltması PAN olan PDK-AAK- Nisma Koalisyonu, gerekli 61 oya sahip olmadığı gerekçesiyle meclis başkan adayını veremedi. Dolayısıyla Kosova Meclis Genel Kurulunun bir toplantısı daha fiyasko ile sonuçlandı.

PAN temsilcisi ve eski Dışişleri Bakanı Enver Hoxhaj, genel kurul toplantısında, meclis başkanının seçilmesi için gerekli olan 61 oya sahip olmadıklarını itiraf ederek, meclis başkan adayını öneremeyeceklerini açıkladı. Hoxhaj, meclis genel kurulundan kendilerine 2 haftalık bir süre tanınmasını talep etti.

ÖNERİYE SERT ELEŞTİRİ GELDİ

Diğer parti temsilcileri bu öneriyi sert bir dille eleştirerek, PAN koalisyonunu ülkede seçimler sonrası kurumların oluşturulmasını gayri meşru şekilde engellemekle suçladı. Oturumda 120 milletvekilinden 94 milletvekili hazır bulunurken, Vetevendosje Hareketi ‘nin Başbakan Adayı Albin Kurti, PAN tarafından önerilecek Kadri Veseli’nin yerine başka bir adayın meclis başkanı görevine önerilmesini ve bu adayın 61’den fazla oy alacağını belirtti.

LAA Koalisyonu başbakan adayı Avdullah Hoti de Kosova kurumlarının, ne pahasına olursa olsun iktidarda kalmak için araç seçmeyenlerin eserinde kaldığına dikkat çekti. PAN koalisyonu içinde yer alan PDK lideri ve eski meclis başkanı Kadri Veseli, Vetevendosje Hareketi partisi ile polemiğe girerek, bu partinin iktidara gelmesi durumunda, Kosova’nın tekrar Sırbistan’ın egemenliği altına gireceği iddiasında bulundu. Toplantıyı sonlandıran en eski milletvekili Adem Mikulovci, gelecek toplantının tarihini açıklamadı.

Ercan Kasap