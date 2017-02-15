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Kosova Silahlı Kuvvetleri’nin kurulmasına Meclisten onay

Kosova Meclisi milletvekilleri, 68 evet oyu ile Kosova Silahlı Kuvvetleri’nin (FAK) kurulması kararını onayladı.

Kosova Silahlı Kuvvetlerinin kurulmasına Meclisten onay

15 Şubat 2017 14:45

Kosova Meclisi, Kosova Silahlı Kuvvetleri’nin kurulmasını öngören kararı oylamak üzere toplandı. Karar, milletvekilleri ve parlamento grup başkanlarının hakkında görüş bildirdikleri geniş kapsamlı tartışmaların ardından onaylandı. Karar, 68 evet oyu ile kabul edildi. Kosova Güvenlik Kuvvetleri’nin (FSK), Kosova Silahlı Kuvvetleri’ne (FAK) dönüşmesini öngören Karar Önergesi muhalefet partisi AAK tarafından önerildi. Kararla Kosova Güvenlik Kuvvetleri’nin (FSK), Kosova Silahlı Kuvvetleri’ne (FAK) dönüşmesi stratejisinin kabul edilmesi ve Meclise sevk etmesi için Kosova Hükümeti’ne yetki verildi.

Meclis’ten geçen kararda Kosova’nın NATO’ya üye olması yolundaki kararlılığının yanı sıra Kosova Meclisi, Bakanlar Kurulu ve diğer kurumların NATO ve ABD ile Kosova Silahlı Kuvvetleri’nin yeni misyonuna uygun şekilde kapasitesinin artması için müşterek çalışması talep edildi.

NATO’nun Kosova’daki Güvenlik Gücü KFOR ve NATO subayları tarafından eğitilen Kosova Güvenlik Kuvvetleri 3 bin askerden oluşuyor. Silahı ve üniforması olan FSK, doğa afetlerinde müdahale etmesi yetkisi var. 

Ercan Kasap
 

Etiketler: Kosova Silahlı Kuvvetleri, Nato


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