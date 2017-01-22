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Kosova'da binlerce kişi eski başbakan Haradinaj'a destek için yürüdü

Sırbistan’ın çıkardığı yakalama kararı ile Fransa’da tutuklanan ve ardından şartlı tahliye edilen AAK lideri ve Kosova'nın eski başbakanı Ramush Haradinaj’ın ülkeye dönmesi için protesto gösterisi düzenlendi.

Kosovada binlerce kişi eski başbakan Haradinaja destek için yürüdü

22 Ocak 2017 07:06

Binlerce kişi başkent Priştine’deki İskender Bey Meydanında toplanarak Haradinaj’a destek için bir araya geldi. Göstericiler, Haradinaj’ın Kosova’ya dönmesi ve Sırbistan ile müzakerelerin sonlandırılmasını talep ettiler.

Kısaltması UÇK olan Kosova Kurtuluş Ordusu Dernekleri tarafından düzenlenen protesto gösterisinde, Haradinaj’ın Kosova’nın kahramanı ve umudu olduğu belirtildi.

Haradinaj’ın haksız yere tutuklandığı ve bunun adaletli olmadığı ifade edilen protesto gösterisine Kosova’nın dört bir yanından vatandaş katıldı.

Vatandaşlar, ellerinde Kosova, Arnavutluk ve ABD bayrakları ile Haradinaj’a destek sloganları attılar.
Kosova’nın Geleceği İçin İttifak Partisi, AAK Lideri Ramush Haradinaj, kendisi için düzenlenen destek protestosu ardından, Fransa’dan destekçilerine seslendi.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Haradinaj, “Sevgili halkım, gelişmeleri ve yaşananları uzaktan izliyorum. Bu şartlar altında gördüklerim sonucunda halkımla gurur duyuyorum. Dünyanın her yerinden sizin bana vermiş olduğunuz destek, Kosova’nın özgürlüğüne vermiş olduğunuz destektir” ifadelerini kullandı.
Protesto gösterisine diğer muhalefet partileri ile sivil toplum kuruluşları da katıldı. İki saat kadar süren protesto gösterisi olaysız bitti. 

Ercan Kasap


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