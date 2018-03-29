Kosova’da FETÖ okullarının üst düzey yöneticileri gözaltına alındı

Kosova Polisi, FETÖ bağlantılı “Gülistan” Eğitim Kurumu bünyesindeki Priştine ile Yakova şehirlerinde bulunan “Mehmet Akif” kolejlerinin üst düzey yöneticilerini gözaltına aldı. Polis tarafından adı geçen kolejlere bugün düzenlenen baskında okul müdürleri ile müdür yardımcılarının gözaltına alındı.

Gözaltılarla ilgili olarak Kosova Polisi tarafından yazılı açıklama yapılacağı açıklandı.

Kosova, “Gülistan” Eğitim Kurumunun bünyesinde Priştine, Prizren, Yakova ve Lipyan’da anaokulu, ilköğretim ile kolejler olmak üzere 6 eğitim kurumu bulunmaktadır.