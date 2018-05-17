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Kosova’da iftar heyecanı

Kosova’da savaş sonrası dönemde Türkiye’nin hayırsever vakıfları sayesinde gelenek halini alan iftar çadırları, oruç tutan vatandaşlarla dolup taştı. Kosova’nın başkenti Priştine’de Eyüp Sultan Vakfı tarafından bu yıl 11’incisi kurulan dev iftar çadırında ilk oruçlar büyük bir heyecanla açıldı. İki bin kadar Kosovalı Türk, Arnavut ve Boşnak, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ezanın okunmasının ardından iftarlarını açtı.

Kosovada iftar heyecanı

17 Mayıs 2018 00:08

Türksat’ın ev sahipliğini yaptığı iftara katılan Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, ramazanın çok özel bir ay olduğunu hatırlatarak, dinimizin temelinde yatan o çok özel insan değerleri, hasretleri, dayanışma, yardımlaşma, hoşgörü ve merhamet gibi, huzura ulaşma gibi çok güzel hasretleri topluca temsil eden bir ay olduğunu vurguladı.
Ramazana çok buruk girildiğine dikkat çeken Büyükelçi Kılıç, “Filistin’de İsrail güçlerinin uyguladığı katliam sebebiyle ve hayatını kaybeden çok sayıda Filistinli kardeşimiz var. Onlara Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifa diliyorum, ailelerine de başsağlığı diliyorum. İnşallah bu ay, dünyaya dostluk mesajlarının verileceği ve barışın daha da yeşermesine vesile olacak bir ay olur. Bizler inşallah bu ayı en verimli şekilde burada Kosovalı dostlarımızla idrak etmeye, geçirmeye gayret edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Bu geceye himaye eden Türksat Genel Müdür Yardımcısı Dr. Halil Yeşilçimen de Eyüp Sultan Vakfı’nın geleneksel iftarlarını 10 yıldır destekleyici konumda olduklarını, Türksat’ın bu etkinlikleri desteklediğini belirtti. Bu etkinlikler kapsamında Kosovalılarla beraber olmak için Türkiye’den buraya geldiklerini kaydeden Yeşilçimen, “Çok mutluyuz sizinle birlikte olmaktan, sizinle Ramazanın ilk gününü geçirmek. Hep birlikte yemeyi paylaşmak. Dostluk ve akrabalık ilişkilerimizi güçlendirmek. Çünkü Balkanlarla Türkiye’nin dost ilişkileri var. Biz birbirimizin komşusuyuz, birbirimizin dostuyuz” dedi.
İstanbul Eyüp Sultan Vakfı Kosova Koordinatörü İskender Yanovalı, Eyüp Sultan Vakfı olarak 11 yıldan bu yana iftar programı düzenlediklerini anımsatarak, “Biz Türkiye’den buraya Türk kardeşlerimizin yemeğini sizlerle beraber paylaşmaya geliyoruz. Çünkü bizim sizlerden bir farkımız yok, bizler zaten Kosova ile kardeşiz” şeklinde konuştu.
İlk İftarı açmanın heyecanını yaşayan vatandaşlardan Mahmut Mumcu, Türkiye’den Eyüp Sultan Vakfı’nın bu girişiminin devam ettiğini vakfın 10 yıldır devamlı olarak Kosova’da iftar çadırları açtığını insanların bir araya gelip beraber olduklarını, ekmeklerini paylaştıklarını, dolayısıyla hepsinin yüzünden mutluluğun göründüğünü kaydetti.
Agim Godança da emeği geçenlere ve Türkiye’ye teşekküre ederek Müslüman aleminin ramazanını kutladı. Latif Shehu, bu iftar programını tertipleyenlere şükranlarını ifade ederek, mübarek ramazan ayında halkın birlikte iftarını açmasına vesile olmalarından dolayı teşekkürlerini belirtti.
Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi gören iftar yemeğinde, ramazan ayının en önemli özellikleri olan kardeşlik, dostluk, yardımlaşma, dayanışma gibi insani değerlerin pekiştiği tablo gözler önüne serildi.  

 

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