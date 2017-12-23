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Kosova'da siyasi arenayı sarsan gelişme

Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj, Kosova’da görev yapan bazı ülkelerin büyükelçileri ve AB’nin Kosova Ofisi temsilcisi ile bir araya geldi.

Kosovada siyasi arenayı sarsan gelişme

23 Aralık 2017 16:50

Özel Mahkeme olarak tanımlanan Uluslararası Savaş Suçları Kosova Özel Mahkemesi Yasası’nın geçersiz ilan edilmesi ile ilgili Kosova Meclisi’nde başlatılan prosedürden bir gün sonra yapılan görüşme başbakanlık binasında gerçekleşti.

Kosova Başbakanlığı Medya Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Ramush Haradinaj’ın, ABD, Birleşik Krallık, Almanya, Fransa ve İtalya Büyükelçileri ve AB Kosova temsilcisini kabul ettiği ve Uluslararası Savaş Suçları Kosova Özel Mahkemesi Yasasının geçersiz ilan edilmesine yönelik Kosova Meclisi 43 milletvekillinin başlattığı girişimin ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, Başbakan Ramush Haradinaj’ın Büyükelçilere, “Kosova hükümeti, anayasa ve yürürlükte olan yasalara uygun olan halkın seçilmiş temsilcilerinin iradesi ve kararlarına saygı gösterecektir” ifadesini kullandığı belirtildi.

Kosova Meclisi’nin 43 milletvekili dün akşam Kosova Meclisi’nde, Kosova’da savaş suçlarını araştıracak ve Ocak ayında faaliyete geçecek olan Uluslararası Savaş Suçları Kosova Özel Mahkemesi Yasasının meclis tarafından geçersiz ilan edilmesi için imza topladı. Meclisi olağanüstü toplayabilmek için Meclis Başkanlık Kurulu, üye sayısı yetersizliği nedeniyle bu maddenin meclis gündemine koymasını başaramadı. Kosova Meclisi tarafından yaklaşık 2 yıl önce onaylanan Özel Mahkeme Yasası’nın geçersiz sayılması girişiminin, söz konusu mahkeme tarafından gelecek hafta Kosova’da kısa adı UÇK olan eski Kosova Kurtuluş Ordusu komutanlarının gözaltına alınacağı söylentisi üzerine, Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Meclis Başkanı Kadri Veseli ve Başbakan Ramush Haradinaj tarafından başlatıldığı tahmin ediliyor.

Özel Mahkeme olarak bilinen Savaş Suçları Mahkemesi Yasası’nın hükümsüz ilan dilmesi girişimine karşı çıkan muhalefet partileri, geçmişte UÇK komutanları olan Thaçi, Veseli ve Haradinaj’ı, kendilerini kurtarmak için bu girişimi başlatmakla suçladı. Kosova’da uluslararası diplomatik misyonları, bu girişim karşısında Kosova liderlerini uyardı. Büyükelçiler, girişimin Kosova’ya büyük zarar vereceğini bildirdiler. 

Ercan Kasap

 

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