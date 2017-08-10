Kosova’da siyasi kriz derinleşiyor

Kosova’da 11 Haziran erken parlamento seçimleri öncesinde yaşanan siyasi kriz, seçimlerin sonrasında da devam ediyor. Kosova’da erken parlamento seçimlerinin yapılmasından 2 ay geçmesine rağmen, yeni hükümet hala kurulamadı. Erken parlamento seçimlerinin ardından yeni oluşumda toplanan Kosova Meclisi Genel Kurulu 2 haftadan beri yeni meclis başkanını seçemiyor. Bugün tekrar toplanan Meclis Genel Kurulu yine meclis başkanını seçemeden ileri bir tarihe ertelendi. Meclis genel kurul oturumu, 11 haziran seçimlerinin galibi PDK-AAK- Nisma koalisyonu milletvekillerinin toplantıya katılmaması üzerine başka bir tarihe ertelendi. Toplantıyı yöneten en yaşlı milletvekili, kısa adı PAN olan PDK-AAK-Nisma koalisyonu ile azınlıktaki toplulukları milletvekillerinin katılmaması nedeniyle genel kurul oturumunun çalışmalarına devam edemeyeceğini bildirdi.

Kriz sürüyor

Meclis Başkanı, hükümet ve diğer kurumların oluşturulamadığı Kosova’da her geçen gün siyasi kriz daha da derinleşiyor. Erken parlamento seçimlerinden ikinci parti olarak çıkan Vetvendosje Hareketi parlamento Grup Başkanı Glauk Konjufca, PAN koalisyonundan, meclis genel kurulu oturumlarını boykot etmekten vazgeçmesini talep etti. Seçimlerin galibi olarak Anayasa uyarınca meclis başkanını önermek ve yeni hükümeti kurmakla görevli PAN koalisyonunun yeterli oy sayısına sahip olmadığına dikkat çeken Konjufca, PAN koalisyonunun, başka partilerden sıralarına milletvekili katmak için zamana oynamakla suçladı.

Diğer bir siyasi koalisyon LDK-AKR- Alternativa (LAA) koalisyonu Başbakan Adayı Avdullah Hoti de toplantıda söz alarak, Kosova’nın yeni kurumları oluşturmasında hayli gecikmesinin büyük zararları olduğunu hatırlatarak, seçimlerden zaferle çıkmasına rağmen yeni hükümeti kurmak için yeterli milletvekili sayısına sahip olmayan PAN koalisyonunun, diğer partilerden milletvekillerini kendi saflarına kaydırmak için yoğun çaba harcadığını, bu durumun da siyaset ahlakına uygun olmadığını vurguladı.

PAN koalisyonu, Sırp Listesi ve azınlık partilerin milletvekilleriyle 60, LAA koalisyonu ve Vetvendosje de 60 milletvekiline sahip. Yeni meclis başkanı ve yeni hükümetin kurulması için 61 milletvekilinin oyu olması gerekiyor.

Ercan Kasap

PRİŞTİNE İHA