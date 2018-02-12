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Kosova'da Türk bayrağına çirkin saldırı

Kosova’da caddeye asılı Türk bayrağı, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından indirildi. Olay Kosova’da tepkilere neden oldu.

Kosovada Türk bayrağına çirkin saldırı

12 Şubat 2018 23:48

Türklerin yoğun olarak yaşadığı tarihi şehir Prizren’de Bajdarhane semtindeki bir caddede direğe asılı olan Türk bayrağı, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından zorla indirilmeye çalışıldı. Türk bayrağının indirilmesi olayı, Kosova’da tepkilere neden oldu.

Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosluğu, Türk bayrağına yönelik saldırıya ilişkin Prizren Belediyesi ve Kosova Emniyeti ile temasa geçildiğini bildirerek, bayrağa yapılan bu çirkin ve menfur saldırının en şiddetli biçimde kınandığını belirtti.

Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, saldırıyı sert bir dille kınayarak, Türk bayrağına yapılan saldırının Türk devletine yapılan nankörlük olduğunu açıkladı.

Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) milletvekilleri Fikrim Damka ve Müferra Şinik de saldırıya ilişkin yaptıkları ortak yazılı açıklamada, “Bu saldırıyı gerçekleştirenleri şiddetle kınıyor, faillerin biran önce yakalanıp kanunlar çerçevesinde en üst seviyeden cezalandırılmalarını diliyoruz” ifadelerini kullandı.
Prizren’de 1 yıl içerisinde Türk bayrağı 3’üncü kez saldırıya uğradı.  

Ercan Kasap

Etiketler: kosova, türk bayrağı

 

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