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Kosova’dan getirilen 6 FETÖ zanlısı adliyeye sevk edildi

MİT'in Kosova'da yürüttüğü operasyonda yakalanarak Türkiye'ye getirilen 6 FETÖ mensubu, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Kosovadan getirilen 6 FETÖ zanlısı adliyeye sevk edildi

11 Nisan 2018 11:49

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun, MİT tarafından yakalanan ve Türkiye'ye özel uçakla getirilen, örgütün üst düzey isimlerinden Cihan Özkan, Kahraman Demirez, Hasan Hüseyin Günakan, Mustafa Erdem, Osman Karakaya ve Yusuf Karabina, iki hafta süren emniyetteki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Saat 11.45 sıralarında sağlık kontrollerinden geçirilen 6 FETÖ üyesi, yoğun güvenlik önlemleri altında çevik kuvvet otobüsüne bindirilerek Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.
Bir dönem Türkiye'de yaşayan FETÖ zanlılarının, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ mensuplarının Avrupa'ya kaçışlarını organize ettikleri iddia ediliyor. Şüphelilerin tamamının FETÖ yapılanmasında üst düzey görevli olduğu ve Kosova'da bulunan örgüt okullarında çalıştığı belirtilmişti.  

Sadık Kahraman

 

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