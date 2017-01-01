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Kosovalılar 2017’ye eksi 10 derecede girdi

Kosova’da yeni yıl kutlamaları için meydanlara akın eden halk, 2017’ye eksi 10 derecede girdi.

Kosovalılar 2017ye eksi 10 derecede girdi

01 Ocak 2017 10:10
Kosovalılar 2017’ye eksi 10 derecede girdi - Tıkla İzle

Kosovalılar, 2017 yılına büyük bir coşku ile girdi. Eksi 10 dereceye düşen soğuk havaya rağmen yılbaşı kutlamalarının adresi bu yıl da Priştine’nin ana meydanı oldu. Meydana akın eden Kosovalılar, 2016 yılını uğurlayarak 2017 yılına hoşgeldin dedi. Açık havada düzenlenen konser eşliğinde şehrin merkez meydanında toplanan Kosovalılar unutulmaz anlar yaşadı. Açık havada yeni yılı kutlamayı tercih edenler, meydanı adeta dev bir parti alanına dönüştürdü. Priştine Belediyesi tarafından organize edilen açık hava konserinde ünlü sanatçıların seslendirdiği şarkılara eşlik eden Kosovalılar, saatlerce eğlendi. Saatler 00.00'ı gösterirken hep birlikte 10’dan geriye sayan Kosovalılar, konfeti ve havai fişekler gösterisiyle 2017 yılına merhaba dedi. Kutlamalarda renkli görüntüler oluşturan havai fişek gösterisi, Priştine semalarını aydınlattı. Priştine’nin ana meydanında düzenlenen ve saat 14.00’te başlayan yılbaşı programı saat 02.00’ye kadar sürdü. 


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