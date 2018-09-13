Kosova'nın tanınma düğümü çözülemedi

Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, düzenlediği basın toplantısında Kosova'nın bölünmeyeceğini belirterek, iki ülke arasında toprak değişimi ya da yeni bir “Sırp Cumhuriyeti'nin” oluşmasına izin vermeyeceğini ifade etti. Kosova ile Sırbistan arasında anlaşma sağlanması sürecinin kolay geçmeyeceğini ifade eden Thaçi, sınırların düzeltilmesinin doğrudan Kosova'nın tanınmasına olanak sağlayacağını ve Sırbistan'da Arnavutların çoğunlukta olduğu Preşova, Medvece ile Buyonavça şehirlerinin Kosova ile birleşebileceğini söyledi. Böylece kalan son 5 Avrupa Birliği ülkesi de Kosova'yı tanımış olacak.

KOSOVA'YI ZORLU GÜNLER BEKLİYOR

“İki ülkenin karşılıklı tanınmasına imkân vermeyen hiçbir anlaşma geçerli olmayacaktır” ifadesini kullanan Thaçi, Kosovalı siyasi kanadın mutlaka diyalogdan yana olması gerektiğini belirtti. Thaçi, diyalog süreci açısından Kosova'yı yakın gelecekte zorlu günler beklediğini sözlerine ekledi.

Ercan Kasap