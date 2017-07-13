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Kosova'ya 500 ABD'li asker gidiyor

ABD, 19 Temmuz günü Kosova’ya 500 asker gönderecek. Kosova’da erken parlamento seçimlerinin ardından siyasi tansiyonun arttığı gerekçesiyle ABD’li askerler ülkenin farklı yerlerinde görev yapacak.

Kosovaya 500 ABDli asker gidiyor

13 Temmuz 2017 15:44

ABD’de yapılan değerlendirmelerde, seçimlerde milliyetçi Arnavut partilerinin başarı göstermeleri, diğer yandan Belgrad’a sadık kalan Kosovalı Sırp partisinin de burada yaşayan Sırpların büyük çoğunluğunun oylarını almasıyla olası gerginliklerin yükselmesi üzerine ABD’li askerler Kosova’da 9 ay görev yapacak. ABD Metro gazetesi, başlangıçta NATO’nun korumasını ret eden Kosovalı Sırpların şimdi NATO birliklerinin Kosova’da kalmasını ve Sırp topluluğunu korumasını talep ettiğini yazdı. NATO güvenlik güçleri misyonunun önemi, Kosova’da son dönemlerde Sırbistan ile Kosova arasında yaşanan anlaşmazlıkların ardından arttı. ABD askerleri KFOR bünyesinde görev yapacak.

Kosova'da barış ve istikrar tesis etmek için 1999 yılında bu ülkeye intikal eden NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü KFOR'da yaklaşık 5 bin asker görev yapıyor. 

Ercan Kasap
 

Etiketler: ABD, asker, kosova


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