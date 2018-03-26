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Kosova'ya yasa dışı giren Sırp yetkili gözaltına alındı

Kosova’ya girmek için yetkili makamlardan izin talep etmeyen Sırbistan Hükümeti Kosova Ofisi Şefi olan Marko Djuriç, Kosova polisi tarafından gözaltına alındı.

Kosovaya yasa dışı giren Sırp yetkili gözaltına alındı

26 Mart 2018 22:18

Gözaltı, Sırpların çoğunlukta olduğu Kuzey Mitroviça şehrinde gerçekleştirildi. Kosova’ya yasa dışı yollardan giren Djuriç ile birlikte Zeljko Joviç de gözaltına alındı. Kosova polisine bağlı özel harekat birimleri tarafından bir toplantı salonuna düzenlenen baskın sırasında Djuriç’in gözaltına alınmasının ardından Kuzey Mitroviça’nın karıştığı, şehir merkezinde siren ile silah seslerinin duyulduğu öğrenildi. 

Şehir merkezinde toplanan Kosovalı Sırplar, Kosova polisi aleyhine slogan attı. Sırplar, eylem düzenleyerek, Marko Djuriç’in gözaltına alınmasını protesto etti. Kosova Hükümeti’nin tüm uyarılarına rağmen ülkenin kuzeyine izinsiz giren Sırbistan’ın Kosova Ofisi Şefi Marko Djuriç özel tim tarafından tutuklanmasının ardından Priştine’ye getirildi. Yüksek güvenlik önlemleriyle Priştine’ye getirilen Djuriç, gözaltı merkezinde tutuldu. Hukuki prosedürlerin ardından Sırp yetkili Djuriç, sınır dışı edildi. 

Alınan bilgilere göre Djuriç, Kosova’ya dün gece giriş yaptı. Djuriç, Kuzey Mitroviça’da bir toplantı salonunda Sırp halkı temsilcilerine hitap ettiği sırada, Kosova polisi tarafından gözaltına alındı. Djuriç’in gözaltına alındığı sırada polisin göz yaşartıcı gaz kullandığı görüldü. 

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, halkı itidale çağırırken, gözaltı olayının, Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin daha da gerginleşmesine neden olacağı tahmin ediliyor.  

Ercan Kasap
 

 

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