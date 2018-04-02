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Kosta Rika'da seçimlerin galibi Quesada oldu

Kosta Rika'da Pazar günü yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Carlos Alvarado Quesada, beklenenden daha büyük bir zafer elde ederek seçimlerin galibi oldu.

Kosta Rikada seçimlerin galibi Quesada oldu

02 Nisan 2018 17:03

Kosta Rika'da devlet başkanı seçiminin ikinci turunda iktidardaki Yurttaş Hareketi Partisinin adayı Carlos Alvarado Quesada yüzde 95'i sayılan oyların yüzde 60,8'ini alarak seçimlerin galibi oldu. Yüksek Seçim Konseyi, Ulusal Yenilenme Partisinin adayı olan Fabricio Alvarado'nun ise oyların yüzde 39,2'sini kazandığını duyurdu. 

Bir önceki hükümette bakanlık yapan 38 yaşındaki Carlos Alvarado Quesada, Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron ve Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'e ile birlikte 40 yaşını doldurmadan demokratik olarak seçilmiş devlet başkanları arasına katıldı. 

Geçmişte gazetecilik ve şarkıcılık yapan, roman yazarı da olan Quesada, Ocak ayında Amerikalılar Arası İnsan Hakları Mahkemesinin eşcinsel evliliklerin tanınması gerektiği yönündeki kararını desteklemiş, karara karşı çıkan rakibi Fabricio Alvarado'yu homofobiklikle suçlamıştı.  

Etiketler: kosta rika

 

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