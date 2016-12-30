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Kostan Dağı geçit vermiyor

Gümüşhane’nin merkeze bağlı Yağmurdere vadisine ulaşımı sağlayan karayolunda bulunan 2 bin 280 metre rakımdaki Kostan Dağı geçidi tipi nedeniyle sık sık ulaşıma kapanıyor.


30 Aralık 2016 11:19

Vadide yer alan 18 köyde yaşayanlar ve iş nedeniyle bölgeye gidenler, geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen yoğun kar yağışı nedeniyle Kostan Dağı zirvesinde zaman zaman saatlerce beklemek zorunda kalıyor.
Bölge halkının artık aşina olduğu ve araçlarında sürekli her ihtimale karşı kürek bulundurduğu zirve tipisiyle meşhur. Vadide yer alan Akocak köyünde ki cenaze namazına katılmak üzere yola çıkan çok sayıda araç tipi nedeniyle zirvede mahsur kaldı.

Aralarında GTSO Başkanı İsmail Akçay’ın da bulunduğu araçlar yaklaşık 3 saat boyunca şiddetli tipi nedeniyle kapanan yolun açılmasını beklerken, Karayolları ekipleri de tipi nedeniyle çalışmalarında güçlük yaşadı.
Kar yağışının fazla olmamasına rağmen çok kuvvetli tipinin olduğu bölgede araçlarıyla mahsur kalan çok sayıda vatandaş bu yolu kullananların mutlaka dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. 

Recep Ergin

Etiketler: Kostan Dağı


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