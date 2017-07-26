Köstebek avlamak isterken kendisi vurdu

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Çiftlik Köyünde ikamet eden 77 yaşındaki Şakir Çetin, tarlasındaki patateslere dadanan köstebekleri avlamak için kurduğu köstebek tabancasının kazara ateş alması sonucu vücuduna isabet eden kurşunla olay yerinde hayatını kaybetti. Komşularının durumu fark etmesi sonucu yapılan ihbar sonrası olay yerine gelen jandarma ekipleri, incelemelerde bulundu. Olayın ardından Şakir Çetin’in cenazesi, Taşköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Akif Doğan